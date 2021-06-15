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İrem Derici kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Dans paylaşımı olay oldu herkes onu konuştu “Demet Özdemir’e rakip çıktı”

İrem Derici kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Dans paylaşımı olay oldu herkes onu konuştu… Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı İrem Derici, şimdi ise dans videosuyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Derici, dans ettiği bir videoyu Instgaram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Derici'nin paylaşımı kısa sürede izlenme rekorları kırarken sosyal medya kullanıcıları, dans videolarıyla sık sık gündeme gelen Demet Özdemir'e işaret ederek "Demet'e rakip çıktı" yorumunda bulundu. İşte İrem Derici'nin sosyal medyayı sallayan dans videosu…

15.06.2021 01:27 - Son Güncelleme: 15.06.2021 01:39
İrem Derici kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Dans paylaşımı olay oldu herkes onu konuştu “Demet Özdemir’e rakip çıktı”

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı İrem Derici, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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İrem Derici kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Dans paylaşımı olay oldu herkes onu konuştu “Demet Özdemir’e rakip çıktı”

Ünlü şarkıcı, dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

İrem Derici kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Dans paylaşımı olay oldu herkes onu konuştu “Demet Özdemir’e rakip çıktı”

Derici'nin paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken dans videosu izlenme rekoru kırdı.

İrem Derici kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Dans paylaşımı olay oldu herkes onu konuştu “Demet Özdemir’e rakip çıktı”

Bazı takipçileri İrem Derici'nin performansına tam not verirken bazıları figürleri fazla iddialı bularak şarkıcıyı eleştirdi.

İrem Derici kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Dans paylaşımı olay oldu herkes onu konuştu “Demet Özdemir’e rakip çıktı”

Öte yandan bir kısım sosyal medya kullanıcısı, , dans videolarıyla sık sık gündeme gelen Demet Özdemir'e işaret ederek "Demet'e rakip çıktı" yorumunda bulundu.