İrem Derici kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Dans paylaşımı olay oldu herkes onu konuştu “Demet Özdemir’e rakip çıktı”

İrem Derici kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Dans paylaşımı olay oldu herkes onu konuştu… Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı İrem Derici, şimdi ise dans videosuyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Derici, dans ettiği bir videoyu Instgaram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Derici'nin paylaşımı kısa sürede izlenme rekorları kırarken sosyal medya kullanıcıları, dans videolarıyla sık sık gündeme gelen Demet Özdemir'e işaret ederek "Demet'e rakip çıktı" yorumunda bulundu. İşte İrem Derici'nin sosyal medyayı sallayan dans videosu…

15.06.2021 01:27 - Son Güncelleme: 15.06.2021 01:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





