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EDHO'nun Hamdi Baba'sı Kurtlar Vadisi'nin Abuzer'i bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Muhammed Cangören’in memleketi…

EDHO'nun Hamdi Baba'sı Kurtlar Vadisi'nin Abuzer'i bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı… Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hamdi Baba karakteri ile büyük beğeni toplayan Muhammed Cangören'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1982 yılında Türkiye'ye gelen usta oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Muhammed Cangören nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Muhammed Cangören'in memleketi…

15.06.2021 02:16 - Son Güncelleme: 15.06.2021 02:16
EDHO'nun Hamdi Baba'sı Kurtlar Vadisi'nin Abuzer'i bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Muhammed Cangören’in memleketi…

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hamdi Baba karakteri ile büyük beğeni toplayan Muhammed Cangören'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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EDHO'nun Hamdi Baba'sı Kurtlar Vadisi'nin Abuzer'i bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Muhammed Cangören’in memleketi…

70 yaşındaki oyuncunun, özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Muhammed Cangören nereli?" sorusunun yanıtını aratırken karşılaştıkları cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

EDHO'nun Hamdi Baba'sı Kurtlar Vadisi'nin Abuzer'i bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Muhammed Cangören’in memleketi…

İşte Muhammed Cangören başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

EDHO'nun Hamdi Baba'sı Kurtlar Vadisi'nin Abuzer'i bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Muhammed Cangören’in memleketi…

Oktay Kaynarca - Malatya

EDHO'nun Hamdi Baba'sı Kurtlar Vadisi'nin Abuzer'i bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Muhammed Cangören’in memleketi…

Yunus Emre Yıldırımer - Siirt