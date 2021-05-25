Ahsen Eroğlu bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Menajerimi Ara'nın kızıl afeti meğer...

Ahsen Eroğlu bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu da tatil sezonunu açanlardan. Bikinili pozlarıyla takipçilerinin karşısına çıkan 26 yaşındaki Ahsen Eroğlu hem oyunculuğu hem de güzelliği ile son dönemin dikkat çeken isimleri arasında. Kızıl saçlı güzel hakkında en çok merak edilen konu ise nereli olduğu. İşte bikinili pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Menajerimi Ara'nın kızıl afeti Ahsen Eroğlu ve sizler için derlediğimiz ünlülerin memleketleri...

25.05.2021 12:53 - Son Güncelleme: 25.05.2021 12:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





