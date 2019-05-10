İrem Derici ile sevgilisi Ataberk Özdene'nin mesajları sosyal medyada şok etkisi yarattı!

Şarkıcı İrem Derici ile dansçı sevgilisi Ataberk Özdene'nin mesajları sosyal medyada şok etkisi yarattı. Bir süredir dansçı Ataberk Özdene ile aşk yaşayan İrem Derici sevgilisine yaptığı çağrıyla herkesi şaşırttı. İrem Derici , Instagram'da paylaştığı fotoğrafa yorum yapan sevgilisine, 'Yol yakınken beni terk et' dedi. İşte İrem Derici ile sevgilisi Ataberk Özdene'nin çok konuşulan mesajları!

10.05.2019 17:45 - Son Güncelleme: 10.05.2019 17:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





