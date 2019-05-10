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İrem Derici ile sevgilisi Ataberk Özdene'nin mesajları sosyal medyada şok etkisi yarattı!

Şarkıcı İrem Derici ile dansçı sevgilisi Ataberk Özdene'nin mesajları sosyal medyada şok etkisi yarattı. Bir süredir dansçı Ataberk Özdene ile aşk yaşayan İrem Derici sevgilisine yaptığı çağrıyla herkesi şaşırttı. İrem Derici , Instagram'da paylaştığı fotoğrafa yorum yapan sevgilisine, 'Yol yakınken beni terk et' dedi. İşte İrem Derici ile sevgilisi Ataberk Özdene'nin çok konuşulan mesajları!

10.05.2019 17:45 - Son Güncelleme: 10.05.2019 17:45
İrem Derici ile sevgilisi Ataberk Özdene'nin mesajları sosyal medyada şok etkisi yarattı!

Şarkıcı İrem Derici, geçen günlerde ayrıldığı ve sonrasında tekrar barıştığı dansçı sevgilisi Ataberk Özdene ile ilişkisine dolu dizgin devam ediyor.

İrem Derici ile sevgilisi Ataberk Özdene'nin mesajları sosyal medyada şok etkisi yarattı!

Derici ile dansçı sevgilisi Ataberk Özdene'nin mesajları, sosyal medyada şok etkisi yarattı.

İrem Derici ile sevgilisi Ataberk Özdene'nin mesajları sosyal medyada şok etkisi yarattı!

"DUDAKLARINA VURULDUĞUM"

Dansçı Ataberk Özdene, sevgilisi İrem Derici'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Dudaklarına vurulduğum" yorumunu yazdı.

İrem Derici ile sevgilisi Ataberk Özdene'nin mesajları sosyal medyada şok etkisi yarattı!

"YOL YAKINKEN TERK ET BENİ"

Ünlü şarkıcıdan gelen esprili cevap ise herkesi şaşırttı: Yol yakınken terk et beni.

İrem Derici ile sevgilisi Ataberk Özdene'nin mesajları sosyal medyada şok etkisi yarattı!
İrem Derici ile sevgilisi Ataberk Özdene'nin mesajları sosyal medyada şok etkisi yarattı!
İrem Derici ile sevgilisi Ataberk Özdene'nin mesajları sosyal medyada şok etkisi yarattı!
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