17 yıllık evlilikte mutsuz son! Okan Buruk ile Nihan Akkuş boşandı! Meğer 15 yaşındaki oğulları...

1 Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 17 yıl önce Nihan Akkuş Buruk ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Ali Yiğit adında bir oğlu oldu.

2 Çift, tarihler 2013'ü gösterdiğinde boşanma kararı alarak mahkemeye başvurdu. Ancak Buruk çifti, daha sonra evliliklerine bir şans daha tanımaya karar verdi.