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17 yıllık evlilikte mutsuz son! Okan Buruk ile Nihan Akkuş boşandı! Meğer 15 yaşındaki oğulları...

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile eşi Nihan Akkuş Buruk cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. 17 yıl önce evlenen ünlü çiftin geçen ay boşandığı ortaya çıktı. 2013 yılında da boşanma kararı alarak mahkemeye başvuran çift, ayrılık kararıyla magazin gündemine bomba gibi düşerken gözler 15 yaşındaki oğullarına çevrildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 08:55 Güncelleme 16 Şubat 2024, 09:52
17 yıllık evlilikte mutsuz son! Okan Buruk ile Nihan Akkuş boşandı! Meğer 15 yaşındaki oğulları... 1

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 17 yıl önce Nihan Akkuş Buruk ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Ali Yiğit adında bir oğlu oldu.

17 yıllık evlilikte mutsuz son! Okan Buruk ile Nihan Akkuş boşandı! Meğer 15 yaşındaki oğulları... 2

Çift, tarihler 2013'ü gösterdiğinde boşanma kararı alarak mahkemeye başvurdu. Ancak Buruk çifti, daha sonra evliliklerine bir şans daha tanımaya karar verdi.

17 yıllık evlilikte mutsuz son! Okan Buruk ile Nihan Akkuş boşandı! Meğer 15 yaşındaki oğulları... 3

Ali Yiğit adında bir oğulları bulunan Okan Buruk ile Nihan Akkuş Buruk cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü çiftin geçen ay boşandığı ortaya çıktı.

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