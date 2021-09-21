İrem Derici dansözlerin arasına karıştı derin yırtmacıyla şov yaptı! O anları Cem Belevi paylaştı sosyal medya sallandı
İrem Derici dansözlerin arasına karıştı derin yırtmacıyla şov yaptı! Ünlü şarkıcı İrem Derici, adının aşk dedikodularına karıştığı Cem Belevi'nin geçen hafta çıkardığı 'Melekti Sanki' adlı parçası için düzenlenen kutlama partisine katıldı. Derya Uluğ, Asil Gök, Cenan Adıgüzel gibi ünlü isimlerin katıldığı partiye İrem Derici'nin dansözlerle dans ettiği anlar damga vurdu. Cem Belevi'nin o anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınlaması üzerine ise İrem Derici gündem oldu. İşte o anlar...
21.09.2021 00:00
- Son Güncelleme: 21.09.2021 00:07
Cem Belevi, Melekti Sanki adlı parçasının başarısını İrem Derici, Derya Uluğ, Asil Gök, Cenan Adıgüzel, Murat Balcı, Hacı Ahmet Ak, Hande Özkaş, Özgür Aras ve Özgür Akam'ın düzenlediği bir partiyle kutladı.