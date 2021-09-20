Hadise’den çocuk açıklaması! Mehmet Dinçerler’in biricik aşkı sahnede itiraf etti sosyal medya onu konuştu
Hadise'den çocuk açıklaması! Kaan Yıldırım ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra Mehmet Dinçerler'le yeni bir aşka yelken açan Hadise'den çocuk itirafı geldi. Mehmet Dinçerler ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü şarkıcı, geçen akşam sahne aldığı mekanda dikkat çeken ifadeler kullandı. Hadise'nin o sözleri kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Hadise'ye annelik çok yakışır" yorumunda bulundu. İşte Hadise'nin o açıklaması...
20.09.2021 22:28
- Son Güncelleme: 20.09.2021 22:40
Ünlü şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Mehmet Dinçerler ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü şarkıcı, geçen akşam sahne aldığı mekanda dikkat çeken ifadeler kullandı.
Hadise, "Dansçı arkadaşlarımın ikisi de baba oldu. Ben henüz evlenemedim, inşallah onları yakalayacağım… Allah izin verirse, biz de çok isteriz bir çocuk..." şeklinde konuştu.