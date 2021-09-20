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Haberler Magazin Hadise’den çocuk açıklaması! Mehmet Dinçerler’in biricik aşkı sahnede itiraf etti sosyal medya onu konuştu

Hadise’den çocuk açıklaması! Mehmet Dinçerler’in biricik aşkı sahnede itiraf etti sosyal medya onu konuştu

Hadise'den çocuk açıklaması! Kaan Yıldırım ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra Mehmet Dinçerler'le yeni bir aşka yelken açan Hadise'den çocuk itirafı geldi. Mehmet Dinçerler ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü şarkıcı, geçen akşam sahne aldığı mekanda dikkat çeken ifadeler kullandı. Hadise'nin o sözleri kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Hadise'ye annelik çok yakışır" yorumunda bulundu. İşte Hadise'nin o açıklaması...

20.09.2021 22:28 - Son Güncelleme: 20.09.2021 22:40
Hadise’den çocuk açıklaması! Mehmet Dinçerler’in biricik aşkı sahnede itiraf etti sosyal medya onu konuştu

Ünlü şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Hadise’den çocuk açıklaması! Mehmet Dinçerler’in biricik aşkı sahnede itiraf etti sosyal medya onu konuştu

Mehmet Dinçerler ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü şarkıcı, geçen akşam sahne aldığı mekanda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Hadise’den çocuk açıklaması! Mehmet Dinçerler’in biricik aşkı sahnede itiraf etti sosyal medya onu konuştu

Sosyal medyada yeğeni ile sık sık paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, sahnede çocuk istediğini itiraf etti.

Hadise’den çocuk açıklaması! Mehmet Dinçerler’in biricik aşkı sahnede itiraf etti sosyal medya onu konuştu

Hadise, "Dansçı arkadaşlarımın ikisi de baba oldu. Ben henüz evlenemedim, inşallah onları yakalayacağım… Allah izin verirse, biz de çok isteriz bir çocuk..." şeklinde konuştu.

Hadise’den çocuk açıklaması! Mehmet Dinçerler’in biricik aşkı sahnede itiraf etti sosyal medya onu konuştu

Şarkıcının o anlara ait videosu ise sosyal medyaya düşerek gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Hadise için "Hadise'ye annelik çok yakışır" yorumunda bulundu.

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