İrem Derici çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Kendisini ti’ye aldı garip tepkisi şoke etti

İrem Derici çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Kendisini ti'ye aldı… Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü şarkıcı İrem Derici'nin çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. Derici, bir hayranı tarafından yayınlanan çocukluk fotoğrafını kendi Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Ünlü şarkıcının kendisini ti'ye aldığı paylaşımına düştüğü not ise takipçilerini şaşırttı. İşte İrem Derici'nin o paylaşımı…

11.06.2021 22:33 - Son Güncelleme: 11.06.2021 22:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





