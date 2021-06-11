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İrem Derici çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Kendisini ti’ye aldı garip tepkisi şoke etti

İrem Derici çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Kendisini ti'ye aldı… Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü şarkıcı İrem Derici'nin çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. Derici, bir hayranı tarafından yayınlanan çocukluk fotoğrafını kendi Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Ünlü şarkıcının kendisini ti'ye aldığı paylaşımına düştüğü not ise takipçilerini şaşırttı. İşte İrem Derici'nin o paylaşımı…

11.06.2021 22:33 - Son Güncelleme: 11.06.2021 22:33
İrem Derici çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Kendisini ti’ye aldı garip tepkisi şoke etti

Bir hayranının oluşturduğu kolaj sayesinde çocukluğuna dönen ünlü şarkıcı İrem Derici, o fotoğrafı Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

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İrem Derici çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Kendisini ti’ye aldı garip tepkisi şoke etti

Çocukluk yıllarına ait karesiyle dikkat çeken İrem Derici'nin paylaşımına düştüğü not ise olay oldu. Kendisini ti'ye alan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Çocuklar, böyle kolajlarda ağlıyorum ben, günah, tipe bak Bitli Şaziye."

İrem Derici çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Kendisini ti’ye aldı garip tepkisi şoke etti

Öte yandan İrem Derici'nin yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Şarkıcının yaptırdığı estetikler bir kez daha gündeme geldi.

İrem Derici çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Kendisini ti’ye aldı garip tepkisi şoke etti

İşte başta İrem Derici olmak üzere ünlü isimlerin estetikle gelen değişimleri…

İrem Derici çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Kendisini ti’ye aldı garip tepkisi şoke etti

Türkan Şoray