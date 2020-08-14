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İrem Derici 15 gün kampa girdi! 2 yıl sonra gelen müjdeli haber...

Karantina sürecini evinde geçiren ünlülerden olan İrem Derici, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte müzik çalışmalarına geri döndü. 15 günlük dans kampına giren 33 yaşındaki İrem Derici, Youtube'da 11 milyon dinlenen şarkısına klip çekerek sevenlerine sürpriz yaptı. Karantina sürecinde zayıfladığını belirten Derici, "Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim kendimi çoktan eve kapatırdım" dedi.

14.08.2020 10:04 - Son Güncelleme: 14.08.2020 10:05
İrem Derici 15 gün kampa girdi! 2 yıl sonra gelen müjdeli haber...

Normalleşme süreciyle birlikte müzik çalışmalarına geri dönen İrem Derici, 2 yıl sonra hayranlarına sürpriz yaptı.

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İrem Derici 15 gün kampa girdi! 2 yıl sonra gelen müjdeli haber...

33 yaşındaki popçu 2018'de çıkardığı 'Sabıka Kaydı' adlı albümünden 'Yazsın Bana' şarkısını kliplendirdi.

İrem Derici 15 gün kampa girdi! 2 yıl sonra gelen müjdeli haber...

Derici, şarkının klibi için 15 gün aralıksız dans provası yaptı.

İrem Derici 15 gün kampa girdi! 2 yıl sonra gelen müjdeli haber...

Derici, YouTube'da 11 milyon dinlenen şarkıya yoğun istek üzerine sürpriz yaparak klip çekti.

İrem Derici 15 gün kampa girdi! 2 yıl sonra gelen müjdeli haber...

Karantina günlerinde çok zayıfladığını söyleyen popçu, "Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim kendimi çoktan eve kapatırdım" dedi.

İrem Derici 15 gün kampa girdi! 2 yıl sonra gelen müjdeli haber...
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