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İrem Derici 15 gün kampa girdi! 2 yıl sonra gelen müjdeli haber...

Karantina sürecini evinde geçiren ünlülerden olan İrem Derici, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte müzik çalışmalarına geri döndü. 15 günlük dans kampına giren 33 yaşındaki İrem Derici, Youtube'da 11 milyon dinlenen şarkısına klip çekerek sevenlerine sürpriz yaptı. Karantina sürecinde zayıfladığını belirten Derici, "Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim kendimi çoktan eve kapatırdım" dedi.

14.08.2020 10:04 - Son Güncelleme: 14.08.2020 10:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





