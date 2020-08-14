Selen Görgüzel Alkan siyah bikinisi ile Bodrum'da dikkat çekti! Şapka ve gözlükle denize giren Görgüzel şoke etti!

2014'te evlenen Selen Görgüzel Alkan ile Hamdi Alkan hakkında şok bir iddia ortaya atılmıştı. Çiftin geçtiğimiz aylarda boşanacağı öne sürülmüştü.Hamdi Alkan, konuyla ilgili Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a yaptığı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.