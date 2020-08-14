Haberler Galeri Magazin Selen Görgüzel Alkan siyah bikinisi ile Bodrum'da dikkat çekti! Şapka ve gözlükle denize giren Görgüzel şoke etti!

Selen Görgüzel Alkan siyah bikinisi ile Bodrum'da dikkat çekti! Şapka ve gözlükle denize giren Görgüzel şoke etti!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün Yalıkavak'taki siyah bikinili halleriyle dikkat çeken Selen Görgüzel, bir plajda bulunan kermese katıldı. 41 yaşındaki Görgüzel, bir ara sıcaktan bunalıp kendisini şapka ve güneş gözlüğü ile Ege'nin mavi sularına bıraktı. Düzgün fiziği ve dövmeleriyle dikkat çeken Selen Görgüzel Alkan'ın Bodrum tatili objektiflere işte böyle yansıdı...

14.08.2020 11:05 - Son Güncelleme: 14.08.2020 11:24
Selen Görgüzel Alkan siyah bikinisi ile Bodrum'da dikkat çekti! Şapka ve gözlükle denize giren Görgüzel şoke etti!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Selen Görgüzel Alkan siyah bikinisi ile Bodrum'da dikkat çekti! Şapka ve gözlükle denize giren oyuncu şoke etti!

2014'te evlenen Selen Görgüzel Alkan ile Hamdi Alkan hakkında şok bir iddia ortaya atılmıştı. Çiftin geçtiğimiz aylarda boşanacağı öne sürülmüştü.Hamdi Alkan, konuyla ilgili Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a yaptığı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Selen Görgüzel Alkan siyah bikinisi ile Bodrum'da dikkat çekti! Şapka ve gözlükle denize giren oyuncu şoke etti!

Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta bir kermese katıldı.
Bunaltıcı sıcak havaya daha fazla dayanmayarak standı ortağına bırakan 41 yaşındaki şarkıcı, kendisini Ege'nin mavi sularına attı.

Selen Görgüzel Alkan siyah bikinisi ile Bodrum'da dikkat çekti! Şapka ve gözlükle denize giren oyuncu şoke etti!

Selen Görgüzel, denizden çıktıktan sonra kurulanarak tekrar standın başına geçip satış yaptı.

Selen Görgüzel Alkan siyah bikinisi ile Bodrum'da dikkat çekti! Şapka ve gözlükle denize giren oyuncu şoke etti!

Görgüzel'in, denize şapka ve güneş gözlüğüyle girmesi ise çevredekileri şoke etti! İşte ünlülerin 2020 yaz tatilinden çok konuşulan kareler...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İrem Derici 15 gün kampa girdi! 2 yıl sonra gelen müjdeli haber...
İrem Derici 15 gün kampa girdi! 2 yıl sonra gelen müjdeli haber...