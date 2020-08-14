Selen Görgüzel Alkan siyah bikinisi ile Bodrum'da dikkat çekti! Şapka ve gözlükle denize giren Görgüzel şoke etti!
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün Yalıkavak'taki siyah bikinili halleriyle dikkat çeken Selen Görgüzel, bir plajda bulunan kermese katıldı. 41 yaşındaki Görgüzel, bir ara sıcaktan bunalıp kendisini şapka ve güneş gözlüğü ile Ege'nin mavi sularına bıraktı. Düzgün fiziği ve dövmeleriyle dikkat çeken Selen Görgüzel Alkan'ın Bodrum tatili objektiflere işte böyle yansıdı...
14.08.2020 11:05
- Son Güncelleme: 14.08.2020 11:24
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