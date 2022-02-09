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Haberler Magazin İrem Ay'ın kanlı işkence görüntülerini paylaşmıştı! Fenomen İrem Ay'dan yeni iddia: Florida'da aynı suçtan...

İrem Ay'ın kanlı işkence görüntülerini paylaşmıştı! Fenomen İrem Ay'dan yeni iddia: Florida'da aynı suçtan...

Sosyal medyada tanınan İrem Ay isimli genç kadın, ayrıldığı eşi Berkay Saner tarafından işkenceye uğradığı kan donduran anlara dair görüntüleri paylaşmıştı. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay halen gündemde yerini korurken İrem Ay'dan yeni bir açıklama geldi. İşkenceye uğrayan fenomen İrem Ay eşinin ABD'de farklı farklı suçlara karıştığını ileri sürdü. İşte o paylaşım...

09.02.2022 11:59 - Son Güncelleme: 09.02.2022 12:17
İrem Ay’ın kanlı işkence görüntülerini paylaşmıştı! Fenomen İrem Ay’dan yeni paylaşım: Florida’da aynı suçtan...

İnternette 'içerik üreticisi' olarak bilinen İrem Ay, eşinden gördüğü işkence görüntülerini paylaşıp yardım istemişti! Yaşadığı travmayı atlamaya çalışan genç kadından şok bir iddia geldi.

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İrem Ay’ın kanlı işkence görüntülerini paylaşmıştı! Fenomen İrem Ay’dan yeni paylaşım: Florida’da aynı suçtan...

Genç kadının paylaştığı fotoğraflarda iddiaya göre eşinin gülerek başında bekleyip selfie çektiği Ay'ın ise feci şekilde darp edildiği bu nedenle vücudunda çok sayıda morluklar olduğu görüldü.

İrem Ay’ın kanlı işkence görüntülerini paylaşmıştı! Fenomen İrem Ay’dan yeni paylaşım: Florida’da aynı suçtan...

Genç kadın şu ifadeleri kullandı:

İrem Ay’ın kanlı işkence görüntülerini paylaşmıştı! Fenomen İrem Ay’dan yeni paylaşım: Florida’da aynı suçtan...

"Ben susarsam, 'susma ve korkma' dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun. Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilenine...

İrem Ay’ın kanlı işkence görüntülerini paylaşmıştı! Fenomen İrem Ay’dan yeni paylaşım: Florida’da aynı suçtan...

Acı çekmek ne demekmiş asıl şimdi anlıyorum. Acı çekmek bayılana kadar dayak yemek değildi. Ayaktaki cam kesiğine eczanede dikiş attırmak değildi. Asıl acı kalbi baştan aşağı sancılara boğan, insanı sırrını kimselere anlatamadan ölmeyi arzulatan bir şeydi..."

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