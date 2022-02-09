İrem Ay'ın kanlı işkence görüntülerini paylaşmıştı! Fenomen İrem Ay'dan yeni iddia: Florida'da aynı suçtan...
Sosyal medyada tanınan İrem Ay isimli genç kadın, ayrıldığı eşi Berkay Saner tarafından işkenceye uğradığı kan donduran anlara dair görüntüleri paylaşmıştı. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay halen gündemde yerini korurken İrem Ay'dan yeni bir açıklama geldi. İşkenceye uğrayan fenomen İrem Ay eşinin ABD'de farklı farklı suçlara karıştığını ileri sürdü. İşte o paylaşım...
09.02.2022 11:59
- Son Güncelleme: 09.02.2022 12:17