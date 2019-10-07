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İranlı Angelina Jolie'ye hayatının şoku! Sahar Tabar tutuklandı

Sosyal medyada İranlı Angelina Jolie olarak tanınan, geçirdiği iddia edilen estetik operasyonlarla görenleri şaşkına çeviren Sahar Tabar tutuklandı. Tasnim haber ajansına göre Tabar, 'dine hakaret', 'ahlaksızlığı teşvik' ve 'İran'da İslami kıyafet yönetmeliğine hakaretle suçlanıyor.

07.10.2019 11:27 - Son Güncelleme: 07.10.2019 11:35
İranlı Angelina Jolie'ye hayatının şoku! Sahar Tabar tutuklandı

Sahar Tabar, geçtiğimiz yılın en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor. İran'da yaşayan genç kadın, Amerikalı ünlü oyuncu Angelina Jolie'ye benzemek için defalarca bıçak altına yattı. Her operasyon sonrasında Instagram hesabından fotoğraf paylaşan ve milyonlarca takipçiye ulaşan ünlü isim, ülkesi İran'da hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı.

İranlı Angelina Jolie'ye hayatının şoku! Sahar Tabar tutuklandı

İRANLI ANGELINA JOLIE'YE BÜYÜK ŞOK!

Tesnim Haber Ajansı tarafından son dakika olarak duyurulan gelişme sonrasında, Tabar'ın hayranlarından adeta tepki yağdı. İranlı Angelina Jolie büyük bir şok yaşarken, bundan sonra olayın nasıl gelişeceği henüz bilinmiyor.

İşte son dakika haberinin detayları;

İranlı Angelina Jolie'ye hayatının şoku! Sahar Tabar tutuklandı

Tesnim haber ajansında yayımlanan habere göre, bazı kişiler Tabar'ı başkent Tahran'da bir dini kuruma şikayet etti.

İranlı Angelina Jolie'ye hayatının şoku! Sahar Tabar tutuklandı

Tabar'ın "dine hakaret", "ahlaksızlığı teşvik" ve "İran'da İslami kıyafet yönetmeliğine hakaret" ile suçlandığını ve tutuklandığı bildirildi.

İranlı Angelina Jolie'ye hayatının şoku! Sahar Tabar tutuklandı

21 yaşındaki Tabar daha önce yaptığı açıklamada Jolie'ye benzemek istediğine dair iddiaları reddetmiş, sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarının çoğunun "makyaj ve kurgu eseri" olduğunu söylemişti.

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