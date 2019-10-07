İranlı Angelina Jolie'ye hayatının şoku! Sahar Tabar tutuklandı
Sosyal medyada İranlı Angelina Jolie olarak tanınan, geçirdiği iddia edilen estetik operasyonlarla görenleri şaşkına çeviren Sahar Tabar tutuklandı. Tasnim haber ajansına göre Tabar, 'dine hakaret', 'ahlaksızlığı teşvik' ve 'İran'da İslami kıyafet yönetmeliğine hakaretle suçlanıyor.
07.10.2019 11:27
- Son Güncelleme: 07.10.2019 11:35
Sahar Tabar, geçtiğimiz yılın en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor. İran'da yaşayan genç kadın, Amerikalı ünlü oyuncu Angelina Jolie'ye benzemek için defalarca bıçak altına yattı. Her operasyon sonrasında Instagram hesabından fotoğraf paylaşan ve milyonlarca takipçiye ulaşan ünlü isim, ülkesi İran'da hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı.
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