İranlı Angelina Jolie'ye hayatının şoku! Sahar Tabar tutuklandı

Sahar Tabar, geçtiğimiz yılın en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor. İran'da yaşayan genç kadın, Amerikalı ünlü oyuncu Angelina Jolie'ye benzemek için defalarca bıçak altına yattı. Her operasyon sonrasında Instagram hesabından fotoğraf paylaşan ve milyonlarca takipçiye ulaşan ünlü isim, ülkesi İran'da hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı.