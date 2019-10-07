Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan şok karar! 20 günün sonunda...

"BURCU HAYATTAKİ EN DEĞERLİ VARLIK BENİM İÇİN!"

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan şaşırtan hamle! 9 ay önce evlenen çift, evliliklerindeki krizi aşamayarak 20 gün önce boşanan Burcu Kıralı - Sinan Akçıl çifti barıştı. Bir magazin programına konuşan Sinan Akçıl, "Bazı büyük sevdalar hiçbir sözle anlatılmaz... Ne desek az ne desem eksik kalır. Hayattaki en değerli varlık Burcu benim için. Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım" dedi.