Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan şok karar! 20 günün sonunda...
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl ikinci kez evlenme kararı aldı! 9 ay önce Hollanda'da evlenen Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, 6 Eylül'de boşanmıştı. 20 gün süren ayrılık yeniden nikah masasına taşınıyor! Bir inat uğruna boşandıklarını belirten Sinan Akçıl, boşandığı eşi Burcu Kıratlı'ya yeniden evlenme teklifi etti! Burcu Kıratlı'nın gelinliği ve düğün detayları merak konusu oldu...
"BURCU HAYATTAKİ EN DEĞERLİ VARLIK BENİM İÇİN!"
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan şaşırtan hamle! 9 ay önce evlenen çift, evliliklerindeki krizi aşamayarak 20 gün önce boşanan Burcu Kıralı - Sinan Akçıl çifti barıştı. Bir magazin programına konuşan Sinan Akçıl, "Bazı büyük sevdalar hiçbir sözle anlatılmaz... Ne desek az ne desem eksik kalır. Hayattaki en değerli varlık Burcu benim için. Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım" dedi.