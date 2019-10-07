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Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan şok karar! 20 günün sonunda...

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl ikinci kez evlenme kararı aldı! 9 ay önce Hollanda'da evlenen Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, 6 Eylül'de boşanmıştı. 20 gün süren ayrılık yeniden nikah masasına taşınıyor! Bir inat uğruna boşandıklarını belirten Sinan Akçıl, boşandığı eşi Burcu Kıratlı'ya yeniden evlenme teklifi etti! Burcu Kıratlı'nın gelinliği ve düğün detayları merak konusu oldu...

07.10.2019 10:53 - Son Güncelleme: 07.10.2019 10:53
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan şok karar! 20 günün sonunda...

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, 9 ay süren evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı. 20 gün süren ayrılık nikah masasına taşınıyor! Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl yeniden evleniyor! İşte detaylar...

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan şok karar! 20 günün sonunda...

İKİNCİ KEZ 'EVET' CEVABINI ALDI!

Bir inat uğruna boşandıklarını, birbirlerini sevdiklerini söyleyen çift Fransa'nın başkenti Paris'te el ele görüldü. Burcu Kıratlı'ya ikinci kez evlilik teklif eden Sinan Akçıl "Evet" cevabını aldı.

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan şok karar! 20 günün sonunda...

"BURCU HAYATTAKİ EN DEĞERLİ VARLIK BENİM İÇİN!"

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan şaşırtan hamle! 9 ay önce evlenen çift, evliliklerindeki krizi aşamayarak 20 gün önce boşanan Burcu Kıralı - Sinan Akçıl çifti barıştı. Bir magazin programına konuşan Sinan Akçıl, "Bazı büyük sevdalar hiçbir sözle anlatılmaz... Ne desek az ne desem eksik kalır. Hayattaki en değerli varlık Burcu benim için. Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım" dedi.

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan şok karar! 20 günün sonunda...

ESKİ EŞLERDEN EŞ ZAMANLI PAYLAŞIM

Akçıl'ın bu açıklamasının ardından eski eşler dün aynı dakikalarda sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular.

Burcu Kıratlı'nın Instagram paylaşımı...

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan şok karar! 20 günün sonunda...

Sinan Akçıl'ın Milat paylaşımı...

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