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Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar sonraki haline bakın! Yeşilçam'da güzelliği dillere destandı...

Yeşilçam'ın alımlı güzeli Gülşen Bubikoğlu, son haliyle herkesi şaşırttı. 64 yaşındaki efsane isim Gülşen Bubikoğlu, Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi usta isimlerle birden fazla Yeşilçam filminde başrol oyunculuğunu üstlendi. Girdiği roller dışında güzelliğiyle de gönüllerde taht kuran Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görmeye hazır mısınız? İşte Yeşilçam oyuncularının yıllar içindeki değişimi...

07.10.2019 11:52 - Son Güncelleme: 07.10.2019 11:58
Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar sonraki haline bakın! Yeşilçam'da güzelliği dillere destandı...
Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri.
Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar sonraki haline bakın! Yeşilçam'da güzelliği dillere destandı...

Fatma Girik

Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar sonraki haline bakın! Yeşilçam'da güzelliği dillere destandı...

Banu Alkan

Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar sonraki haline bakın! Yeşilçam'da güzelliği dillere destandı...

Cüneyt Arkın

Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar sonraki haline bakın! Yeşilçam'da güzelliği dillere destandı...

Ajda Pekkan

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