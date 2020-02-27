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Can Yaman'a Barbara d'Urso'dan şoke eden teklif! Hem Türkiye hem de İtalya bunu konuşuyor

Askerden dönen Can Yaman dünya turuna devam ediyor. Can Yaman, önceki akşam İtalya'da Canale 5'te yayınlanan bir programa konuk oldu... Yaman'ın katıldığı program, yüzde 24 ile reyting rekoru kırdı. Canlı yayını, tam 4 milyon kişinin izlediği açıklandı. Normal şartlarda ise Can Yaman'ın 100 İtalyan hayranı programa seyirci olarak katılacaktı. Ancak İtalya'daki koronavirüs tedbirleri nedeniyle son anda programa katılımcı alınmadı. Yaman'ı göremeyen kadınlar hüsrana uğradı. Daha önce katıldığı bir programda sunucuya verdiği cevapla skandala imza atan Can Yaman, bu kez karşı taraftan şaşırtan bir teklif aldı. Barbara d'Urso'nun Can Yaman'a teklifi gündeme bomba gibi düştü.

27.02.2020 11:54 - Son Güncelleme: 27.02.2020 12:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





