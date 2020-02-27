Can Yaman'a Barbara d'Urso'dan şoke eden teklif! Hem Türkiye hem de İtalya bunu konuşuyor
Askerden dönen Can Yaman dünya turuna devam ediyor. Can Yaman, önceki akşam İtalya'da Canale 5'te yayınlanan bir programa konuk oldu... Yaman'ın katıldığı program, yüzde 24 ile reyting rekoru kırdı. Canlı yayını, tam 4 milyon kişinin izlediği açıklandı. Normal şartlarda ise Can Yaman'ın 100 İtalyan hayranı programa seyirci olarak katılacaktı. Ancak İtalya'daki koronavirüs tedbirleri nedeniyle son anda programa katılımcı alınmadı. Yaman'ı göremeyen kadınlar hüsrana uğradı. Daha önce katıldığı bir programda sunucuya verdiği cevapla skandala imza atan Can Yaman, bu kez karşı taraftan şaşırtan bir teklif aldı. Barbara d'Urso'nun Can Yaman'a teklifi gündeme bomba gibi düştü.
Milano stüdyosundan canlı gerçekleştirilen program, koronavirus vakaları nedeniyle önlem için seyircisiz gerçekleştirildi. Ancak hayranları, Can Yaman'ı stüdyo dışında yalnız bırakmadılar.
Program sunucusu Barbara d'Urso'ya çikolata hediye eden Can Yaman, "Tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Çikolatayı çok severim. Evim çikolatayla dolu" dedi.
Erkenci Kuş dizisi ile adını tüm dünyaya duyuran Can Yaman kısa bir süre önce İtalya'ya gitti. Havalimanında büyük bir hayran kitlesi tarafından karşılanan yakışıklı oyuncu ilgi büyük oldu. Geçtiğimiz ay askerden dönen oyuncu, İtalya'da yeni imajıyla tam not aldı. Havalimanı çıkışı hayranınlarının çığlıklarıyla karşılaşan Yaman, kısa süreli izdihama neden oldu.