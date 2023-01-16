4 yıllık ilişkisi biten Mert Yazıcıoğlu ilk kez açıkladı! Bakın Afra Saraçoğlu ile neden ayrılmış! Meğer Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir...
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu ile geçen haftalarda 4 yıllık ilişkisini bitiren Mert Yazıcıoğlu, önceki akşam bir mekan çıkışı kameralara yansıdı. Meslektaşları Leyla Tanlar ile Burak Dakak'la görüntülenen ünlü oyuncu, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tüm merak edilenleri yanıtlayan Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ile biten ilişkisi hakkında ilk kez konuşarak ayrılığın perde arkasını açıkladı. Öte yandan Yazıcıoğlu, Mert Ramazan Demir ile Hafsanur Sancaktutan sorularını da net bir şekilde yanıtladı. İşte Mert Yazıcıoğlu'nun o açıklaması...
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, 2018 yılında meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Sosyal medya hesaplarında yaptıkları romantik paylaşımlarla sık sık gündem olan ikili, esprili mesajlaşmalarıyla da bolca gündem oldu.
Ancak Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile samimi görüntüleri çiftin ayrıldığı yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir süre önce dizilerinin yapım şirketi OGM Pictures'ın yeni yıl yemeğine katıldı. Ardından eğlence Emirgan'daki bir mekanda devam etti. Yapım ekibiyle birlikte eğlenen iki oyuncunun buradaki samimi görüntüleri ise basına yansıdı.
GECE OLAYLI BİTTİ
Öte yandan Saraçoğlu'nun erkek arkadaşı Mert Yazıcıoğlu ile yakın olan Kubilay Aka'nın ikili arasındaki samimiyetten rahatsız olarak Demir'in üzerine yürüdüğü ileri sürüdü.