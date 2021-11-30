İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti! Olayın perde arkası ortaya çıktı! Zerrin Özer sevimli dostunun cansız bedeniyle...
İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti! Ünlü sanatçı Zerrin Özer, geçen günlerde sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak Cane Corso ırk köpeği Hurma'nın öldüğünü açıklamıştı. Sevenlerinden dua isteyen Özer, cumartesi akşamı ise apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Sevimli dostunun acı haberiyle sarsılan şarkıcının intihar girişiminde bulunduğu ve midesinin yıkandığı öne sürülürken ilk yalanlama menajerinden gelmişti. Günler sonra olayı perde arkası ortaya çıktı. Hurma'nın cansız bedeniyle video çekilen Zerrin Özer ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. İşte detaylar...
Ünlü sanatçı Zerrin Özer, geçen günlerde sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak Cane Corso ırk köpeği Hurma'nın öldüğünü açıklamıştı. Özer, cumartesi akşam saatlerinde ise acilen hastaneye kaldırılmıştı.
Özer'in intihar girişiminde bulunduğu iddia edilirken şarkıcının menajeri Haluk Şentürk, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu söylemişti. Zerrin Özer cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
2 GÜN BOYUNCA SAKLADILAR!
Zerrin Özer'in çalışanlarının, Hurma'nın ölümünü sanatçının Trt Müzik çekimlerini aksatmaması için sakladığı öğrenildi. Temiz Magazin'de yer alan habere göre; acı haberi iki gün sonra öğrenen Özer, Hurma'nın cansız bedenini alarak yakınlarından video çekmelerini istedi.
Cesetle video çektiren Zerrin Özer'in o anlarına şahit olan bir hayranının ise şok geçirdiği öğrenildi.
İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU MU?
Daha önce yakın çevresi tarafından 'intihar girişiminde bulundu' haberi yalanlanan Özer'in 10 taneden fazla antidepresan ilacı içtiği ve ardından hastanede midesinin yıkandığı öne sürüldü.