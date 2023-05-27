"Ben zaten her kadın gibi güzeldim estetik listem kısa" demişti! Büşra Pekin son haliyle yine gündemde! Sadece diyet olduğuna ısrarcı ama...
Büşra Pekin, her geçen gün değişimine biraz daha değişim katarak herkesi şaşkına çeviriyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla şöhrete kavuşan Büşra Pekin, kariyeri boyunca bambaşka birine dönüştü. Sıkı bir programla kilo veren Büşra Pekin'in son dönemde yüzündeki değişim de gözlerden kaçmıyordu. Pekin yine son haliyle bir kez daha gündeme geldi. İşte detaylar...
27.05.2023 12:20 - Son Güncelleme: 27.05.2023 12:20
Liste kısa. En önemlisi fazla kilolarımı attım. Bu en büyük değişiklik. Bir gençlik iksiridir sağlıklı kilo vermek. Burun ilerleyen yaşlarda büyür ve aşağı verir kendini. Çok sevdiğim burnuma ciddi bir nefes alma problemim olmasaydı asla dokundurmazdım. Hollywood yıldızlarının uyguladığı bir dokunuş vardır, onu uyguladık.
Rollerin durumuna göre de Oyuncu botoksu yaparım. Dudaklarımı ve yanaklarımı elletmem. Yüzümdeki tek ciddi işlem burun dokunuşudur. Bu da 6 yıl önce yapıldı. Yani o dönem bu değişiklik fark edilmedi bile. Filmde taktığımız gerginleştirici bantlar bugünlerde o algıyı yarattı. Doğal duran estetiğe karşı olmadığım için yorumlar beni yormuyor fakat gerçeği de yansıtmıyor.