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İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ son dakika? 12 Aralık 2022 İnstagram neden çöktü, ne zaman düzelir? İnstagram, Twitter yavaşladı mı sorun mu var?

İnstagram yavaşladı mı, sorun mu var soruları binlerce kullanıcı tarafından araştırılmaya başlandı. Peki İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ son dakika? 12 Aralık 2022 İnstagram neden çöktü, ne zaman düzelir? İnstagram, Twitter yavaşladı mı sorun mu var? İşte gelişmeler...

12.12.2022 23:04 - Son Güncelleme: 12.12.2022 23:14
İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ son dakika? 12 Aralık 2022 İnstagram neden çöktü, ne zaman düzelir?

İnstagram ve Twitter kullanıcılarının bir kısmı uygulamada sorun yaşadığını dile getiriyor. An itibariyle internet arama motorlarında sıkça İnstagram yavaşladı mı, sorun mu var soruları binlerce kullanıcı tarafından araştırılmaya başlandı. Peki İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ son dakika? 12 Aralık 2022 İnstagram neden çöktü, ne zaman düzelir? İnstagram, Twitter yavaşladı mı sorun mu var? sorularına yanıt aranıyor.

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İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ son dakika? 12 Aralık 2022 İnstagram neden çöktü, ne zaman düzelir?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram'da 12 Aralık 2022 saar 23:00 itibariyle yavaşlık söz konusu. Ancak konuya ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ son dakika? 12 Aralık 2022 İnstagram neden çöktü, ne zaman düzelir?

TWİTTER'DA YAVAŞLIK MI VAR?

İnstagram'ın yanı sıra Twitter'da da sorun yaşayan bir çok kullanıcı yer alıyor. Resmi bir açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir.

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ son dakika? 12 Aralık 2022 İnstagram neden çöktü, ne zaman düzelir?

INSTAGRAM BU KEZ AVATAR AKIMI İLE ÇALKALANIYOR

Instagram'da pek çok kullanıcının paylaştığı avatar fotoğraflar, yapay zekanın yeni ürünlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Yüklenen fotoğrafları yapay zekanın imkanları ile harmanlayan uygulama, birden fazla avatarı kullanıcıların erişimine sunuyor.

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ son dakika? 12 Aralık 2022 İnstagram neden çöktü, ne zaman düzelir?

YAPAY ZEKA İLE AVATAR NASIL YAPILIR?

Bu işlemleri yerine getirebilmek için öncelikle dawn.ai isimli uygulamayı İOS cihazlar için App Store, Android cihazlar içinse Google Play Store aracılığıyla indirin.

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