İnstagram ve Twitter kullanıcılarının bir kısmı uygulamada sorun yaşadığını dile getiriyor. An itibariyle internet arama motorlarında sıkça İnstagram yavaşladı mı, sorun mu var soruları binlerce kullanıcı tarafından araştırılmaya başlandı. Peki İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ son dakika? 12 Aralık 2022 İnstagram neden çöktü, ne zaman düzelir? İnstagram, Twitter yavaşladı mı sorun mu var? sorularına yanıt aranıyor.