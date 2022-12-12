İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ son dakika? 12 Aralık 2022 İnstagram neden çöktü, ne zaman düzelir? İnstagram, Twitter yavaşladı mı sorun mu var?
İnstagram yavaşladı mı, sorun mu var soruları binlerce kullanıcı tarafından araştırılmaya başlandı. Peki İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ son dakika? 12 Aralık 2022 İnstagram neden çöktü, ne zaman düzelir? İnstagram, Twitter yavaşladı mı sorun mu var? İşte gelişmeler...
İnstagram ve Twitter kullanıcılarının bir kısmı uygulamada sorun yaşadığını dile getiriyor. An itibariyle internet arama motorlarında sıkça İnstagram yavaşladı mı, sorun mu var soruları binlerce kullanıcı tarafından araştırılmaya başlandı. Peki İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ son dakika? 12 Aralık 2022 İnstagram neden çöktü, ne zaman düzelir? İnstagram, Twitter yavaşladı mı sorun mu var? sorularına yanıt aranıyor.
TWİTTER'DA YAVAŞLIK MI VAR?
İnstagram'ın yanı sıra Twitter'da da sorun yaşayan bir çok kullanıcı yer alıyor. Resmi bir açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir.
INSTAGRAM BU KEZ AVATAR AKIMI İLE ÇALKALANIYOR
Instagram'da pek çok kullanıcının paylaştığı avatar fotoğraflar, yapay zekanın yeni ürünlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Yüklenen fotoğrafları yapay zekanın imkanları ile harmanlayan uygulama, birden fazla avatarı kullanıcıların erişimine sunuyor.