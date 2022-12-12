1 ay önce evlenmişti! Hamile oyuncu Aslı Enver’den çok konuşulan dekolteli pozlar! Takipçileri ikiye bölündü: “Mahrem kalmak en güzeli...”
İstanbullu Gelin, Suskunlar, Babil, Kavak Yelleri gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Aslı Enver, geçen ay 6 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. Evlilik sonrası hamile olduğu ortaya çıkan Enver, son halini sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun derin dekolteli paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölerken bir takipçisi "Mahrem kalmak en güzeli" dedi. İşte Aslı Enver'in çok konuşulan o pozları...
12.12.2022 22:28 - Son Güncelleme: 12.12.2022 22:28
Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin projelerle adından söz ettiren Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde Berkin Gökbudak'la dünyaevine girdi.
Aile arasında kıyılan sade bir nikah töreniyle mutluluğa 'evet' diyen çiftten Aslı Enver, müjdeli haberi sosyal medyada duyurdu.