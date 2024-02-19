İngiliz yönetmen Ken Loach'tan BAFTA ödül töreninde Gazze mesajı: Katliamı durdurun!

İngiliz yönetmen Ken Loach, 2024 İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödül töreninde, soykırımcı İsrail'e tepki gösterdi. Suriyeli mültecileri konu alan "The Old Oak" filmi ile 2024 BAFTA'da yarışan yönetmen Ken Loach, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan ödül töreni sırasında kırmızı halıda, filmin yazarı Paul Laverty tarafından tutulan "Gazze: Katliamı Durdurun" yazılı pankartın yanında poz verdi.