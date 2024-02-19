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Hande Erçel spor salonunda beyazlar içinde paylaştı! Hakan Sabancı’nın biricik aşkına bakın! Gözler Yasemin Özilhan’a çevrildi

Hakan Sabancı ile aşklarına tam gaz devam eden Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Erçel, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve beyazlar içinde spor salonunda verdiği pozu yayınladı. Erçel'in paylaşımı sosyal medyaya damga vururken Yasemin Özilhan detayı dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 12:45 Güncelleme 19 Şubat 2024, 12:45
Hande Erçel spor salonunda beyazlar içinde paylaştı! Hakan Sabancı’nın biricik aşkına bakın! Gözler Yasemin Özilhan’a çevrildi 1

Ünlü oyuncu Hande Erçel, kariyerinin yanı sıra popüler isimlerle yaşadığı aşklarla da sık sık adından söz ettirdi.

Hande Erçel spor salonunda beyazlar içinde paylaştı! Hakan Sabancı’nın biricik aşkına bakın! Gözler Yasemin Özilhan’a çevrildi 2

Son olarak gönlünü Hakan Sabancı'ya kaptıran Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla da bolca magazin manşetlerinde yer aldı.

Hande Erçel spor salonunda beyazlar içinde paylaştı! Hakan Sabancı’nın biricik aşkına bakın! Gözler Yasemin Özilhan’a çevrildi 3

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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