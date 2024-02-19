Hande Erçel spor salonunda beyazlar içinde paylaştı! Hakan Sabancı’nın biricik aşkına bakın! Gözler Yasemin Özilhan’a çevrildi

Hakan Sabancı ile aşklarına tam gaz devam eden Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Erçel, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve beyazlar içinde spor salonunda verdiği pozu yayınladı. Erçel'in paylaşımı sosyal medyaya damga vururken Yasemin Özilhan detayı dikkat çekti.