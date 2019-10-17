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İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki büyük yarışı Kate kazandı! Lady Diana'nın izinden giden Kate Middleton 28 yıl sonra...

İngiltere tahtının 2 numaralı varisi Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton, 5 günlük resmi ziyaret için Pakistan'a gitti. Düşes, şıklığı ve zarafetiyle yine bütün dikkatleri üzerine topladı. Middleton, ülkeye ayak bastığı gün üzerinde gözde modacılarından Catherine Walker'ın imzasını taşıyan bir kıyafet vardı. Son dönemde dünya gündeminin yakından takip ettiği İngilter Kraliyet gelinleri Kate Middleton ve Meghan Markle'ın şıklık savaşında kazanan Kate Middleton oldu. Kate Middleton'ın yıllar önce Prenses Diana'nın taktığı şapkanın bir benzerini taktığı görüldü. İngiliz kraliyet ailesinden bir kişinin Pakistan'a yaptığı son ziyaret 14 yıl önce gerçekleşmişti. Kraliçe Elizabeth Pakistan'a 1961 ve 1997'de olmak üzere iki kere gelirken Prenses Diana ise ülkeyi 3 kere ziyaret etti.

17.10.2019 10:00 - Son Güncelleme: 17.10.2019 10:00
İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki büyük yarışı Kate kazandı! Lady Diana'nın izinden giden Kate Middleton 28 yıl sonra...

İngiltere tahtının 2 numaralı varisi Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton, 5 günlük resmi ziyaret için Pakistan'a gitti.

İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki büyük yarışı Kate kazandı! Lady Diana'nın izinden giden Kate Middleton 28 yıl sonra...

Ravalpindi kentindeki Nur Han Hava Üssü'ne inen ikili, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi tarafından karşılandı.

İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki büyük yarışı Kate kazandı! Lady Diana'nın izinden giden Kate Middleton 28 yıl sonra...

Havalimanında basın mensuplarına açıklama yapan Kureyşi, kraliyet ailesi üyelerinin ülkede heyecanla beklendiğini belirterek, "Prens William'ın annesi Prenses Diana'nın ülkemizde yaptığı yardım faaliyetleri ile özellikle Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından yaptırılan ülkenin tek kanser araştırmaları hastanesi Şefat Hanım Kanser Hastanesinin yapımı için bağış toplama faaliyetlerine katılması unutulmayacaktır" dedi.

İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki büyük yarışı Kate kazandı! Lady Diana'nın izinden giden Kate Middleton 28 yıl sonra...

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, ikili, ülkede bin kilometrenin üzerinde yolculuk yapacak ve Pakistan kültürünü yakından tanıma şansı bulacak.

İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki büyük yarışı Kate kazandı! Lady Diana'nın izinden giden Kate Middleton 28 yıl sonra...

İkili Pakistan ziyaretleri kapsamında İslamabad'da Han ve Cumhurbaşkanı Arif Alvi'yle görüştükten sonra Lahor, Çitral ve Gilgit-Baltistan'ı da ziyaret edecek. Prens William ve eşi, gençlerle, iş dünyasıyla ve girişimcilerle de buluşacak.

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