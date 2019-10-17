İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki büyük yarışı Kate kazandı! Lady Diana'nın izinden giden Kate Middleton 28 yıl sonra...

İngiltere tahtının 2 numaralı varisi Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton, 5 günlük resmi ziyaret için Pakistan'a gitti. Düşes, şıklığı ve zarafetiyle yine bütün dikkatleri üzerine topladı. Middleton, ülkeye ayak bastığı gün üzerinde gözde modacılarından Catherine Walker'ın imzasını taşıyan bir kıyafet vardı. Son dönemde dünya gündeminin yakından takip ettiği İngilter Kraliyet gelinleri Kate Middleton ve Meghan Markle'ın şıklık savaşında kazanan Kate Middleton oldu. Kate Middleton'ın yıllar önce Prenses Diana'nın taktığı şapkanın bir benzerini taktığı görüldü. İngiliz kraliyet ailesinden bir kişinin Pakistan'a yaptığı son ziyaret 14 yıl önce gerçekleşmişti. Kraliçe Elizabeth Pakistan'a 1961 ve 1997'de olmak üzere iki kere gelirken Prenses Diana ise ülkeyi 3 kere ziyaret etti.

17.10.2019 10:00 - Son Güncelleme: 17.10.2019 10:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





