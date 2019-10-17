Edis ve babasına haciz şoku!

"Ben aptal biri değilim. Başarılı olan her insanın ticari hayatında böyle kavgalar, tartışmalar olur. İlk değil, son da olmayacak. Ben işimi yaptığım sürece bana hiçbir şey olmaz. 25 senedir bu iş için köpek gibi çalışıyorum. Bir dava ile insanların bu işe ne kadar yatırım yaptığını anlayamazsınız. Beni vefasızlıkla asla suçlayamazlar. Beni bilen biliyor. Yargı süreçleri bittiği zaman, yaşananları sevenlerime belki anlatırım."