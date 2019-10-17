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Edis ve babasına haciz şoku!

Edis'i zirveye taşıdıklarını ve borç verdiklerini iddia eden menajerlik şirketi 3 milyon 400 bin liralık alacağı için üç ayrı mahkemeye dava açtı. Şirket ayrıca Edis'le babası Ayhan Görgülü hakkında dolandırıcılık suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şirketin talebi üzerine mahkeme, Edis Görgülü hakkında haciz kararı çıktı.

17.10.2019 10:40 - Son Güncelleme: 17.10.2019 10:41
Edis ve abbasına haciz şoku!

Genç popçu Edis'i zirveye taşıdıklarını ve borç verdiklerini iddia eden menajerlik, 3 milyon 400 bin liralık alacağı için üç ayrı mahkemeye dava açtı.

Edis ve abbasına haciz şoku!

Şirket ayrıca Edis'le babası Ayhan Görgülü hakkında dolandırıcılık suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şirketin talebi üzerine mahkeme, Edis Görgülü hakkında 1 milyon 23 bin liralık ihtiyati haciz kararı verdi.

Edis ve abbasına haciz şoku!

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Edis, Bon Prodüksiyon Yapım'ın sahibi Bilal Oğuz'un açtığı davayla ilgili soruları "Yargı sürecine girildi. O yapımcım değil" diyerek yanıtsız bıraktı.

Edis ve abbasına haciz şoku!

"25 YILDIR KÖPEK GİBİ ÇALIŞIYORUM"

Edis, kendisini keşfeden Soner Sarıkabadayı tarafından da vefasızlıkla suçlandığı ve ünlü şarkıcıyla davalık olduğu hatırlatılınca şöyle dedi:

Edis ve abbasına haciz şoku!

"Ben aptal biri değilim. Başarılı olan her insanın ticari hayatında böyle kavgalar, tartışmalar olur. İlk değil, son da olmayacak. Ben işimi yaptığım sürece bana hiçbir şey olmaz. 25 senedir bu iş için köpek gibi çalışıyorum. Bir dava ile insanların bu işe ne kadar yatırım yaptığını anlayamazsınız. Beni vefasızlıkla asla suçlayamazlar. Beni bilen biliyor. Yargı süreçleri bittiği zaman, yaşananları sevenlerime belki anlatırım."

Edis ve abbasına haciz şoku!
Edis ve abbasına haciz şoku!
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