Serenay Sarıkaya ayrılık sonrası hayatını yeniledi! Yeni arabası ise dudak uçuklattı

Rol aldığı diziler, filmleri reklam filmleri ile çok konuşulan Serenay Sarıkaya, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine topluyor. Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra hayatına yeni bir sayfa açan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün hayatının 750 bin TL'lik yeni sayfası ile görüntülendi. Serenay Sarıkaya'nın yeni arabası dudak uçuklattı. İşte başta Serenay Sarıkaya olmak üzere ünlülerin pahalı oyuncakları.

17.10.2019 09:39 - Son Güncelleme: 17.10.2019 09:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





