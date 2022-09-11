İngiliz Kraliyet ailesinde taht sıralaması nasıl? Ortalık karışıyor! Kraliçe II. Elizabeth'in naaşı yola çıktı, Kral III. Charles emretti...
İngiliz Kraliyet ailesinde taht sıralaması nasıl? Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından ortalık karışıyor! Kral III. Charles emretti; Meghan ile Harry cephesiyle ilgili neler oluyor? Kraliçe II. Elizabeth 96 yaşında öldü. Majestelerinin vefat haberi 8 Eylül Perşembe günü açıklandı. Haberin ardındann bir dizi törenle yeni kral ilan edildi. İngiltere'de modern zamanlara çok uzak ve Orta Çağ dönemini andıran bir dizi törenle yeni kral ilan edildi. Tarihe damga vuran görüntülere sahne olan seremonilerin ardından, 73 yaşında tahta çıkan yeni kral III. Charles "Hayatının geri kalanını yeni görevine adadığını" söyledi ve ilk emrini verdi. Öte yandan İskoçya'daki Balmoral Sarayı'nda hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı, Edinburgh'a doğru yola çıktı. Yaşananların ardından 'İngiliz Kraliyet ailesinde taht veraseti nasıl işliyor?' merak konusu oldu. Kral III. Charles'ın ardından tahta kim geçecek? İşte detaylar...
İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNDE TAHT SIRALAMASI NASIL?
Kral III. Charles emretti... Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından ortalık karışıyor!
NAAŞI YOLA ÇIKTI
İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth 96 yaşında öldü. Majestelerinin vefat haberi 8 Eylül Perşembe günü açıklandı. İskoçya'daki Balmoral Sarayı'nda hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı, Edinburgh'a doğru yola çıktı. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in naaşı, hayatını kaybettiği Balmoral Sarayı'ndan konvoyla yola çıktı. Kraliçe'nin tabutu, bu gece Edinburgh kentindeki Holyrood Sarayı'nda kalacak. Kraliçenin konvoyunu Edinburgh kentinde İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon karşılayacak.
Kraliçe II. Elizabeth'in ilk doğan çocuğu Charles, annesinin ölümünün ardından hemen Kral oldu ve Kral III. Charles olarak bilinecek. İngiliz tarihinin en uzun süre hizmet veren varisi oldu ve son yıllarda kraliyet görevlerini artırdı. Kraliçe'nin 1952'de tahta çıkması üzerine, Charles üç yaşında veliaht oldu. Kraliçe'nin ilk doğan çocuğu olarak, annesi tahttan çekildiğinde ya da öldüğünde her zaman kral olmaya kararlıydı. Charles, Buckingham Sarayı'nın yardımıyla, Devlet Başkanı olduğunda monarşinin nasıl görüneceğini planlamaya çoktan başlamıştı.