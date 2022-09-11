İngiliz Kraliyet ailesinde taht sıralaması nasıl? Ortalık karışıyor! Kraliçe II. Elizabeth'in naaşı yola çıktı, Kral III. Charles emretti...

Kraliçe II. Elizabeth'in ilk doğan çocuğu Charles, annesinin ölümünün ardından hemen Kral oldu ve Kral III. Charles olarak bilinecek. İngiliz tarihinin en uzun süre hizmet veren varisi oldu ve son yıllarda kraliyet görevlerini artırdı. Kraliçe'nin 1952'de tahta çıkması üzerine, Charles üç yaşında veliaht oldu. Kraliçe'nin ilk doğan çocuğu olarak, annesi tahttan çekildiğinde ya da öldüğünde her zaman kral olmaya kararlıydı. Charles, Buckingham Sarayı'nın yardımıyla, Devlet Başkanı olduğunda monarşinin nasıl görüneceğini planlamaya çoktan başlamıştı.