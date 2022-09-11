Survivor ailesinden bebek haberi! Ünlüler yağmuruna tuttu Survivor Avatar Atakan'ın oğlu küçük fenomen Leon Aslan havalara uçtu
Survivor ailesinden bebek haberi! Ünlüler yağmuruna tuttu Survivor Avatar Atakan'ın oğlu küçük fenomen Leon Aslan mutluluktan havalara uçtu. 'Avatar' lakabı ile tanınan milli boksçu Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz Arslan ile nikah masasına oturdu. Çift, 2018'de Leon Aslan Arslan adını verdikleri bebeklerini kucağına alarak, ilk kez anne-babalık duygusunu tattı. Survivor All-Star'da yarışan Avatar Atakan Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. İkinci kez baba olacağı haberini işte bu karelerle duyurdu.
11.09.2022 10:08 - Son Güncelleme: 11.09.2022 10:14
Survivor ailesinden bebek haberi! Ünlüler yağmuruna tuttu Survivor Avatar Atakan'ın oğlu küçük fenomen Leon Aslan mutluluktan havalara uçtu...
Ailesi ile sık sık fotoğraf paylaşan Atakan Arslan'ın eşi ve 4 yaşındaki oğlu Leon sosyal medya gündeminde.
Survivor'da Avatar Atakan olarak hafızalara kazınan Atakan Arslan Instagram hesabından bu karelerle müjdeli haberi verdi.