Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ilk kez anlattı! İkinci bebeğine 4.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen’le mutlu evliliğinin sırrı...

"Fahriye yok, onu temsilen ben geldi. Bakalım bekliyoruz bebek 4.5 aylık oldu, Allah isteyen herkese nasip etsin. İki erkekle uğraşacağız... Mutlu evliliğin sırrı; saygılı ve sevgili, birbirlerine olabildiğince arkadaş gibi davranmak. Yıldız ve Berk de bunu fazlasıyla yapıyorlar biliyorum." diyen Burak Özçivit, Kuruluş Osman yeni sezon hakkında da bilgi verdi.



