Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ilk kez anlattı! İkinci bebeğine 4.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen'le mutlu evliliğinin sırrı...
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ilk kez anlattı! İkinci bebeğine 4.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen'le mutlu evliliğinin sırrını açıklayan Burak Özçivit, rol arkadaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın düğününde tek başına kameralara takıldı. Yeni sezon hakkında bilgiler veren Burak Özçivit, yeni evlenen çiftle ilgili yorum yaparken mutlu evliliğin sırrını da açıkladı. İşte takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın çektiği görüntüler...
Kuruluş Osman'ın yıldızı ilk kez anlattı! Burak Özçivit'in ikinci bebeğine 4.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen'le mutlu evliliğinin sırrı bakın neymiş...
Cuma günü nikah masasına oturan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki akşam düğünlerini gerçekleştirdi. Oyuncu çifti mutlu gününde rol arkadaşları da yalnız bırakmadı.
Düğünde tek başına yer alan Burak Özçivit, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.
Burak Özçivit, Fahriye Evcen'le mutlu evliliğinin sırrını verdi - Video
"Fahriye yok, onu temsilen ben geldi. Bakalım bekliyoruz bebek 4.5 aylık oldu, Allah isteyen herkese nasip etsin. İki erkekle uğraşacağız... Mutlu evliliğin sırrı; saygılı ve sevgili, birbirlerine olabildiğince arkadaş gibi davranmak. Yıldız ve Berk de bunu fazlasıyla yapıyorlar biliyorum." diyen Burak Özçivit, Kuruluş Osman yeni sezon hakkında da bilgi verdi.