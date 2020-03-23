Hülya Avşar bornozuyla bacağını ayırıp... Şoke eden video! 'Ne yapıyorsunuz Hülya Hanım"

Hülya Avşar, Instagram hesabından üzerindeki bornozuyla köpeğinin tüylerini taradığı anları paylaştı. Avşar'ın derin bacak dekoltesi ise görenleri şaşkına çevirdi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Hülya Avşar, yakın zaman önce YouTube kanalı açarak ünlü isimleri konuk almaya başladı. Öte yandan Instagram hesabını aktif olarak kullanan Avşar, son olarak bornozuyla çektirdiği videosunu paylaştı. İşte şoke eden Hülya Avşar'ın bornozlu paylaşımı...