Hülya Avşar bornozuyla bacağını ayırıp... Şoke eden video! 'Ne yapıyorsunuz Hülya Hanım"
Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile koronavirüs hakkında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmezken, bu kez de Instagram'dan yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. 56 yaşındaki Hülya Avşar, bornozuyla çekildiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşınca olanlar oldu. Türkiye'de de vaka sayılarının görülmesi ile Sağlık Bakanlığından yapılan 'Gerekli olmadıkça evden çıkmayın' çağrılarına uyan Avşar kızının Instagram'daki videosunu görenler şoke oldu. İşte Hülya Avşar'ın çok konuşulan bornozlu paylaşımı...
23.03.2020 14:05
- Son Güncelleme: 23.03.2020 14:29
Hülya Avşar, Instagram hesabından üzerindeki bornozuyla köpeğinin tüylerini taradığı anları paylaştı. Avşar'ın derin bacak dekoltesi ise görenleri şaşkına çevirdi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Hülya Avşar, yakın zaman önce YouTube kanalı açarak ünlü isimleri konuk almaya başladı. Öte yandan Instagram hesabını aktif olarak kullanan Avşar, son olarak bornozuyla çektirdiği videosunu paylaştı. İşte şoke eden Hülya Avşar'ın bornozlu paylaşımı...
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