İngiliz Kraliyet Ailesi Prens Harry ile eşi Meghan Markle hakkındaki kararını verdi! Kraliçe 2. Elizabeth...
İngiltere'de Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerini bırakması sonrası Kraliyet ailesinin önde gelen üyeleri, Kraliçe'nin riyasetinde bugün Norfolk'un Sandringham köyünde bir araya geldi. Prens Harrı ve Meghan Markle'ın İngiltere'yi karıştıran kararı sonrası İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, aile toplantısından sonra alınan kararı yazılı bir açıklama ile duyurdu. İşte Kraliçe'nin kararı...
13.01.2020 21:42
- Son Güncelleme: 13.01.2020 21:42
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