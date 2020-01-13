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İngiliz Kraliyet Ailesi Prens Harry ile eşi Meghan Markle hakkındaki kararını verdi! Kraliçe 2. Elizabeth...

İngiltere'de Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerini bırakması sonrası Kraliyet ailesinin önde gelen üyeleri, Kraliçe'nin riyasetinde bugün Norfolk'un Sandringham köyünde bir araya geldi. Prens Harrı ve Meghan Markle'ın İngiltere'yi karıştıran kararı sonrası İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, aile toplantısından sonra alınan kararı yazılı bir açıklama ile duyurdu. İşte Kraliçe'nin kararı...

13.01.2020 21:42 - Son Güncelleme: 13.01.2020 21:42
İngiliz Kraliyet Ailesi Prens Harry ile eşi Meghan Markle hakkındaki kararını verdi! Kraliçe 2. Elizabeth...

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, torunu Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın Kraliyet ailesi görevlerini bırakma kararına destek verdi.

Kraliçe, kendi başkanlığında gerçekleştirilen aile toplantısının ardından yazılı açıklama yayımladı.

İngiliz Kraliyet Ailesi Prens Harry ile eşi Meghan Markle hakkındaki kararını verdi! Kraliçe 2. Elizabeth...

Toplantıyı, "yapıcı bir tartışma" diye nitelendiren 2. Elizabeth, "Ben ve ailem, Harry ile Meghan'ın genç bir aile olarak yeni bir hayat kurma arzusunu tamamen destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiliz Kraliyet Ailesi Prens Harry ile eşi Meghan Markle hakkındaki kararını verdi! Kraliçe 2. Elizabeth...

Kraliçe açıklamasında, "Kraliyet ailesinin tam zamanlı çalışan üyesi olarak kalmalarını tercih edecek olsak da ailemin değerli bir parçası olarak kalıp, daha özgür bir hayat yaşama dileklerine saygı duyuyor ve anlıyoruz." değerlendirmesine yer verdi.

İngiliz Kraliyet Ailesi Prens Harry ile eşi Meghan Markle hakkındaki kararını verdi! Kraliçe 2. Elizabeth...

Çiftin, yeni hayatlarında kamu kaynaklarına dayanarak yaşamak istemediklerini de açıkça ortaya koyduklarını aktaran Kraliçe, şunları kaydetti:

İngiliz Kraliyet Ailesi Prens Harry ile eşi Meghan Markle hakkındaki kararını verdi! Kraliçe 2. Elizabeth...

"O nedenle çiftin zamanlarının bir kısmını Kanada'da, bir kısmını İngiltere'de geçirecekleri bir geçiş dönemi olması konusunda anlaşıldı. Bunlar ailem için çözülmesi karmaşık konular. Daha yapılacak işler var ancak önümüzdeki günlerde nihai karara varılmasını istedim."

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