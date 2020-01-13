Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun yeni imajı herkesi şoke etti! Bu kez de...

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu yeni imajıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Daha önce saçlarını kısa kestiren Çilingiroğlu bu kez de saç rengiyle çok konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile evlilik hayallerini annesi Hülya Avşar'dan gelen veto ile rafa kaldırmak zorunda kalan 21 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu'nu görenler şoke oldu. İşte Zehra Çilingiroğlu'nun yeni imajı...

13.01.2020 17:37 - Son Güncelleme: 13.01.2020 17:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





