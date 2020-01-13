Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun yeni imajı herkesi şoke etti! Bu kez de...
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu yeni imajıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Daha önce saçlarını kısa kestiren Çilingiroğlu bu kez de saç rengiyle çok konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile evlilik hayallerini annesi Hülya Avşar'dan gelen veto ile rafa kaldırmak zorunda kalan 21 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu'nu görenler şoke oldu. İşte Zehra Çilingiroğlu'nun yeni imajı...
Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, saçlarını bakır renge boyattı. Çilingiroğlu'nun imajı takipçilerini ikiye böldü. Son dönemin çok konuşulan isimlerinden olan, anne ve babasının ününden nasibini alan Zehra Çilingiroğlu, basının ve sosyal medyanın yakın markajında.