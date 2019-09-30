GaleriMagazin

İngiliz Kraliyet Ailesi çalışanları anlattı: Bir hata yaptığınızı görürse...

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelini Kate Middleton'ın ekibinde çalışan görevliler, Düşes'in kendilerine nasıl davrandığını anlattı. Kraliyet ailesine sonradan dahil olan, Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, saray çalışanlarını bıktırdığı yönünde haberlerle gündeme geliyordu. Öyle ki, Kraliyet ailesinin güvenliğinde kilit rolde yer alan ilk kadın güvenlik sorumlusu, altı aylık çalışmanın ardından istifa ederek saraydan ayrılmıştı. Peki, Kate Middleton ekibindeki çalışanlara nasıl davranıyor? İşte çalışanların sözleri...

30.09.2019 16:39 - Son Güncelleme: 30.09.2019 16:53
İngiliz Kraliyet Ailesi çalışanları anlattı: Bir hata yaptığınızı görürse...

KATE MIDDLETON'IN ÇALIŞANLARI ANLATTI...

Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın kapalı kapılar ardındaki hayatının bir sırrı daha ortaya çıktı. Yanında çalışanlar, Middleton'ın kendilerine nasıl davrandığını, çalışırken bir hata yaptıklarında Düşes'in nasıl tepki gösterdiğini anlattı.

İngiliz Kraliyet Ailesi çalışanları anlattı: Bir hata yaptığınızı görürse...

Mail on Sunday gazetesinin eki olan You'nun iddiasına göre Kate Middleton, yanında çalışan herkesin "sesini duymak" istiyor.

İngiliz Kraliyet Ailesi çalışanları anlattı: Bir hata yaptığınızı görürse...

Yani Kensington Sarayı'ndan kaynakların anlattığına göre Middleton en kıdemlisinden en gencine yanında çalışan herkesin fikrini almak için zaman harcıyor.

İngiliz Kraliyet Ailesi çalışanları anlattı: Bir hata yaptığınızı görürse...

Aynı kaynak Middleton'ın yanında çalışan herkesin ismini bildiğini de belirtti.

İngiliz Kraliyet Ailesi çalışanları anlattı: Bir hata yaptığınızı görürse...

Aynı kaynak "Kate Middleton, işinizle ilgili bir hata yaptığınızı gördüğünde de sizin bir insan olduğunuzu unutmadan tepki gösterir, yani anlayışlı davranır" dedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Asena'nın son hali sevenlerini şoke etti! Nerede eski Asena nerede yeni Asena...
Asena'nın son hali sevenlerini şoke etti! Nerede eski Asena nerede yeni Asena...