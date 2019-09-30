İngiliz Kraliyet Ailesi çalışanları anlattı: Bir hata yaptığınızı görürse...

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelini Kate Middleton'ın ekibinde çalışan görevliler, Düşes'in kendilerine nasıl davrandığını anlattı. Kraliyet ailesine sonradan dahil olan, Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, saray çalışanlarını bıktırdığı yönünde haberlerle gündeme geliyordu. Öyle ki, Kraliyet ailesinin güvenliğinde kilit rolde yer alan ilk kadın güvenlik sorumlusu, altı aylık çalışmanın ardından istifa ederek saraydan ayrılmıştı. Peki, Kate Middleton ekibindeki çalışanlara nasıl davranıyor? İşte çalışanların sözleri...

30.09.2019 16:39 - Son Güncelleme: 30.09.2019 16:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





