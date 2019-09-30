Asena'nın son hali sevenlerini şoke etti! Nerede eski Asena nerede yeni Asena...

Türkiye'de protokol işlere giden ilk dansçı olan Asena, Bill Clinton, Tina Turner, Mick Jagger (Rolling Stones), Mel Gibson, Elizabeth Taylor vb. fazla ünlü ve devlet adamı önünde dans etti. Danşçı Asena, Hasan Dere ile evlendikten sonra ekranlardan uzak bir hayat sürmeye başlamıştı. Son zamanlarda sosyal medya hesabından bol bol paylaşımyapan Asena, adından sık sık söz ettiriyor. Ünlü dansçının son hali ise sevenlerini şoke etti. İşte Asena'nın yeni imajı.

30.09.2019 16:23 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





