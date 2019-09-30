Asena'nın son hali sevenlerini şoke etti! Nerede eski Asena nerede yeni Asena...
Türkiye'de protokol işlere giden ilk dansçı olan Asena, Bill Clinton, Tina Turner, Mick Jagger (Rolling Stones), Mel Gibson, Elizabeth Taylor vb. fazla ünlü ve devlet adamı önünde dans etti. Danşçı Asena, Hasan Dere ile evlendikten sonra ekranlardan uzak bir hayat sürmeye başlamıştı. Son zamanlarda sosyal medya hesabından bol bol paylaşımyapan Asena, adından sık sık söz ettiriyor. Ünlü dansçının son hali ise sevenlerini şoke etti. İşte Asena'nın yeni imajı.
90'lı yılların sonuna doğru Türkiye'de şöhreti yakalamaya başlayan Asena, Hasan Dere ile evlendikten sonra göz önünden çekildi. Sosyal medyayı aktif kullanan Asena, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kısa bir süre önce imaj değişikliğine giden Asena'nın son hali çok şaşırttı.
İşte başta Asena olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.