İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı son halini paylaştı! “Babasının birebir kopyası”

İnci Taneleri dizisinde Azem karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan , hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu, şimdi ise kızı Berfin Erdoğan ile gündeme geldi. Berfin Erdoğan, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu ve genç kadının babasıyla olan benzerliği çok konuşuldu.