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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı son halini paylaştı! “Babasının birebir kopyası”

Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı İnci Taneleri dizisinde Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Berfin Erdoğan, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu ve genç kadının babasıyla olan benzerliği çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Babasının birebir kopyası", "Git gide babasına daha çok benziyor" yorumlarında bulundu.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 15:18 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 15:18
İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı son halini paylaştı! Babasının birebir kopyası

İnci Taneleri dizisinde Azem karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı son halini paylaştı! Babasının birebir kopyası

Ünlü oyuncu, şimdi ise kızı Berfin Erdoğan ile gündeme geldi. Berfin Erdoğan, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu ve genç kadının babasıyla olan benzerliği çok konuşuldu.

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı son halini paylaştı! Babasının birebir kopyası

Sosyal medya kullanıcıları, "Babasının birebir kopyası", "Git gide babasına daha çok benziyor" yorumlarında bulundu.

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı son halini paylaştı! Babasının birebir kopyası

İşte Yılmaz Erdoğan başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı son halini paylaştı! Babasının birebir kopyası

Selma Ergeç ve kızı

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı son halini paylaştı! Babasının birebir kopyası

Ceyda Coşkun ve oğlu

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı son halini paylaştı! Babasının birebir kopyası

İpek Acar ve kızı

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı son halini paylaştı! Babasının birebir kopyası

Feridun Düzağaç ve kızı

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı son halini paylaştı! Babasının birebir kopyası

Coşkun Sabah ve kızı

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı son halini paylaştı! Babasının birebir kopyası

İzzet Yıldızhan ve çocukları

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı son halini paylaştı! Babasının birebir kopyası

YILMAZ ERDOĞAN

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı son halini paylaştı! Babasının birebir kopyası

YILMAZ ERDOĞAN VE KIZI BERFİN ERDOĞAN

Berfin Erdoğan son halini sosyal medya hesabında paylaştı.

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı son halini paylaştı! Babasının birebir kopyası

YILMAZ ERDOĞAN VE KIZI BERFİN ERDOĞAN

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı son halini paylaştı! Babasının birebir kopyası

YILMAZ ERDOĞAN VE KIZI BERFİN ERDOĞAN

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı son halini paylaştı! Babasının birebir kopyası

YILMAZ ERDOĞAN VE KIZI BERFİN ERDOĞAN

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı son halini paylaştı! Babasının birebir kopyası

Hamdi Alkan ve kızı

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı son halini paylaştı! Babasının birebir kopyası

Nurgül Yeşilçay ve oğlu

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı son halini paylaştı! Babasının birebir kopyası

Demet Şener ve kızı

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı son halini paylaştı! Babasının birebir kopyası

Emine Ün ve kızı

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı son halini paylaştı! Babasının birebir kopyası

Pınar Aylin ve kızı

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı son halini paylaştı! Babasının birebir kopyası

Aşkın Nur Yengi ve kızı

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı son halini paylaştı! Babasının birebir kopyası

Bülent Serttaş ve kızı

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı son halini paylaştı! Babasının birebir kopyası

Nilüfer ve kızı