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Atiye dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'ya dava açıyor! “Yıllar önce yapmıştım” deyip duyurdu

Hem dans performansı hem de şarkılarıyla adından söz ettiren Atiye, dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Lady Gaga'ya dava açtı. İki şarkıcı arasındaki hukuki mücadele merak uyandırırken Atiye'den konuyla ilgili açıklama gecikmedi. 2015 yılında yayınladığı "Abrakadabra" şarkısının Lady Gaga tarafından izinsiz kullandığını ifade eden Atiye bakın neler söyledi.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 13:27 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 13:27
Atiye dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’ya dava açıyor! Yıllar önce yapmıştım deyip duyurdu

Ünlü şarkıcı Atiye, hem şarkıları hem de dans performanslarıyla sık sık adından söz ettirdi. Atiye, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi.

Atiye dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’ya dava açıyor! Yıllar önce yapmıştım deyip duyurdu

'Salla' 'Abrakadabra' 'İnşallah Canım Ya' gibi şarkıların mimarı olan Atiye, dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'ya dava açacağını duyurdu.

Atiye dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’ya dava açıyor! Yıllar önce yapmıştım deyip duyurdu

2015 yılında yayınladığı "Abrakadabra" şarkısının Lady Gaga tarafından izinsiz kullandığını ifade eden Atiye, detayları açıkladı.

Atiye dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’ya dava açıyor! Yıllar önce yapmıştım deyip duyurdu

Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu şarkının bestesini yıllar önce yapmıştım. Sözleri bestenin üzerine yazılmıştı. O yıllarda müziğiyle yenilikçi ve çok ileri bir şarkıydı.

Atiye dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’ya dava açıyor! Yıllar önce yapmıştım deyip duyurdu

Yıllar sonra bestenin bazı bölümlerinin Lady Gaga tarafından izinsiz ve kaynak belirtilmeden kullanılması beni şaşırttı.

Atiye dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’ya dava açıyor! Yıllar önce yapmıştım deyip duyurdu

Bu noktada avukatlarım meslek birliklerine bir yazı yolladı ve Amerika'da Lady Gaga'ya şarkıyla ilgili dava açıyoruz"

Atiye dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’ya dava açıyor! Yıllar önce yapmıştım deyip duyurdu

Atiye, ünlü şarkıcı Lady Gaga'ya telif davası açtı. Ayrıca, Hollanda vatandaşı olan Atiye'nin avukatları Amerika'daki meslek birliklerine uyarı evraklarını gönderecek.

Atiye dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’ya dava açıyor! Yıllar önce yapmıştım deyip duyurdu

Lady Gaga'dan ise konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmedi.