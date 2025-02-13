Atiye dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'ya dava açıyor! “Yıllar önce yapmıştım” deyip duyurdu

Ünlü şarkıcı Atiye, hem şarkıları hem de dans performanslarıyla sık sık adından söz ettirdi. Atiye, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi.

'Salla' 'Abrakadabra' 'İnşallah Canım Ya' gibi şarkıların mimarı olan Atiye, dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'ya dava açacağını duyurdu.

2015 yılında yayınladığı "Abrakadabra" şarkısının Lady Gaga tarafından izinsiz kullandığını ifade eden Atiye, detayları açıkladı.

Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu şarkının bestesini yıllar önce yapmıştım. Sözleri bestenin üzerine yazılmıştı. O yıllarda müziğiyle yenilikçi ve çok ileri bir şarkıydı.