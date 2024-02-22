8 yıllık eşi Bülent Şakrak'tan sonra gençleşti! 46'lık Ceyda Düvenci 'Barbie Bacak' ile 36'sına geri döndü! "Çok faydasını görüyorum..."

Şimdilerde Sakla Beni dizisinde boy göstren ünlü oyuncu Ceyda Düvenci bu sefer de bacak estetiği ile gündeme geldi. Geçen Temmuz ayında 8 yıllık evliliğini sonlandırdığı eşi Bülent Şakrak ile ilgili sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam eden Düvenci yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi çekiyor. Boşanma sonrası hayatına odaklanan ülü oyuncu, son olarak yaptığı paylaşımla dikkat çekti.