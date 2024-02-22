8 yıllık eşi Bülent Şakrak'tan sonra gençleşti! 46'lık Ceyda Düvenci 'Barbie Bacak' ile 36'sına geri döndü! "Çok faydasını görüyorum..."

Şimdilerde Sakla Beni dizisinde boy göstren ünlü oyuncu Ceyda Düvenci bu sefer de bacak estetiği ile gündeme geldi. Geçen Temmuz ayında 8 yıllık evliliğini sonlandırdığı eşi Bülent Şakrak ile ilgili sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam eden Düvenci yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi çekiyor. Boşanma sonrası hayatına odaklanan ülü oyuncu, son olarak yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Türkiye'nin sevilen oyuncularından Ceyda Düvenci, Temmuz ayında 8 yıllık evliliğini sonlandırdığı Bülent Şakrak ile gündeme oturmuş, ardından yaptığı paylaşımlar ve sosyal medya etkileşimiyle dikkat çekmeye devam etmişti. Ünlü oyuncu, son olarak yaptığı estetik müdahale ile adından söz ettiriyor.
Geçen Temmuz ayında evliliğini noktalayan Ceyda Düvenci, boşanma sonrasında kendine odaklanarak pozitif enerjisi ve içsel güzelliği ile dikkat çekiyordu.
Ünlü oyuncu, bu kez sosyal medyada sürpriz bir paylaşımla gündemi salladı. Düvenci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "Barbie Bacak" estetiği yaptırdığını duyurdu.