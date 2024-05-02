İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi bakın aslen nereli çıktı! İşte Selma Ergeç’in kızını oynayan Ülkü Hilal Çiftçi’nin memleketi...

Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimleri bir araya getiren İnci Taneleri dizisinde Ayça karakterini canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi'nin hayatı merak edildi. Genç oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Ülkü Hilal Çiftçi aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Selma Ergeç'in kızını oynayan Ülkü Hilal Çiftçi'nin memleketi...
Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimleri bir araya getiren İnci Taneleri dizisinde Ayça karakterini canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi'nin hayatı merak edildi.
ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KİMDİR?
11 Ocak 2009'da dünyaya gelen Ülkü Hilal Çiftçi, Dönence (2023) , Arka Sokaklar (2006) ve Karadayı (2012) yapımlarda oynadı.
Genç oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Ülkü Hilal Çiftçi aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.