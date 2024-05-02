4 yılı devirmişler! Ecem Erkek’in eski eşi bakın hangi oyuncu! Duyan küçük dilini yuttu! Güldür Güldür’ün Naime’siydi...

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Naime karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Erkek'in hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Erkek'in 4 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu duyunca şoke oldu. Bakın Ecem Erkek'in eski eşi kimmiş...
Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Naime karakteriyle adını duyuran ünlü oyuncu Ecem Erkek, özel hayatıyla gündem oldu.
34 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Bir evlilik geçiren Erkek hakkında en çok "Ecem Erkek'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.
Ecem Erkek'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.