8 yıl Bülent Şakrak’la evli kalmıştı! 3 kez evlenen Ceyda Düvenci’nin ilk eşi bakın kim çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Engin Akgün ile yaptığı evlilikten Melisa adında bir kızı olan Ceyda Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile nikah masasına oturdu. Ali adında bir oğulları olan ünlü çift, geçen yıl evliliklerini sonlandırdı. Şakrak, Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açarken Düvenci aradığı mutluluğu Güçlü Mete'de buldu. Şimdilerde yeni sevgilisi Güçlü Mete ile gündemde olan oyuncunun aşk hayatı da merak konusu oldu. Düvenci'nin bir dönem Kurtlar Vadisi'nin yıldız oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.