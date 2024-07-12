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8 yıl Bülent Şakrak’la evli kalmıştı! 3 kez evlenen Ceyda Düvenci’nin ilk eşi bakın kim çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Engin Akgün ile yaptığı evlilikten Melisa adında bir kızı olan Ceyda Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile nikah masasına oturdu. Ali adında bir oğulları olan ünlü çift, geçen yıl evliliklerini sonlandırdı. Şakrak, Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açarken Düvenci aradığı mutluluğu Güçlü Mete'de buldu. Şimdilerde yeni sevgilisi Güçlü Mete ile gündemde olan oyuncunun aşk hayatı da merak konusu oldu. Düvenci'nin bir dönem Kurtlar Vadisi'nin yıldız oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 08:56 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 09:03
8 yıl Bülent Şakrak’la evli kalmıştı! 3 kez evlenen Ceyda Düvenci’nin ilk eşi bakın kim çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla... 1

Kızı Melisa Nur Akgün'ün babası Engin Akgün ile 2008-2013 yılları arasında evli kalan Ceyda Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile nikah masasına oturdu.

8 yıl Bülent Şakrak’la evli kalmıştı! 3 kez evlenen Ceyda Düvenci’nin ilk eşi bakın kim çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla... 2

8 yıl evli kalan ünlü çiftin bu evlilikten Ali adında bir oğlu oldu. Geçen yıl evliliklerini sonlandıran ikili, boşanma sonrası bambaşka hayatlar yaşamaya başladı.

8 yıl Bülent Şakrak’la evli kalmıştı! 3 kez evlenen Ceyda Düvenci’nin ilk eşi bakın kim çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla... 3

Şakrak, Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açarken Düvenci aradığı mutluluğu Güçlü Mete'de buldu.

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