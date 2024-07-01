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'İmparator bile tanıyamaz!' İbrahim Tatlıses'in favori ismiydi... Azeri kızı Günel'i gören küçük dilini yuttu!

1990'larda İbrahim Tatlıses'in keşfettiği ve "Oy Didem" şarkısı ile akıllara kazınan Azerbaycanlı sanatçı Günel Zeynalova, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme büründü. 13 yaşında Tatlıses'in televizyon programına katılarak üne kavuşan Zeynalova, yıllar boyunca gözle görülür bir değişim yaşadı. İşte Günel Zeynalova'nın şaşırtıcı dönüşümü...

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 09:20 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 09:16
’İmparator bile tanıyamaz!’ İbrahim Tatlıses’in favori ismiydi... Azeri kızı Günel’i gören küçük dilini yuttu! 1

İbrahim Tatlıses'in programına katıldıktan sonra ünlenen Azeri kızı Günel'in son halinden eser yok.

’İmparator bile tanıyamaz!’ İbrahim Tatlıses’in favori ismiydi... Azeri kızı Günel’i gören küçük dilini yuttu! 2

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlandı.

’İmparator bile tanıyamaz!’ İbrahim Tatlıses’in favori ismiydi... Azeri kızı Günel’i gören küçük dilini yuttu! 3

Şimdilerde sosyal medya hesabından paylaştığı karelerine beğeni ve yorum yağan Günel Zeynalova estetik sonrası haliyle dudak uçuklattı.

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