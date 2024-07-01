'İmparator bile tanıyamaz!' İbrahim Tatlıses'in favori ismiydi... Azeri kızı Günel'i gören küçük dilini yuttu!

1990'larda İbrahim Tatlıses'in keşfettiği ve "Oy Didem" şarkısı ile akıllara kazınan Azerbaycanlı sanatçı Günel Zeynalova, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme büründü. 13 yaşında Tatlıses'in televizyon programına katılarak üne kavuşan Zeynalova, yıllar boyunca gözle görülür bir değişim yaşadı. İşte Günel Zeynalova'nın şaşırtıcı dönüşümü...