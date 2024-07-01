Resmen annesinin kopyası! "Saçları tıpatıp aynı" Yaprak Dökümü'nün yıldızı Bennu Yıldırımlar’ın 25'lik kızı bakın kim çıktı!

"Yaprak Dökümü" dizisinin ünlü oyuncusu Bennu Yıldırımlar'ın 25 yaşındaki kızı, güzelliği ve annesine olan benzerliğiyle herkesi şaşırtıyor. Görenler, genç kadının adeta Bennu Yıldırımlar'ın gençlik yıllarının bir kopyası olduğunu söylemeden geçemiyor. İşte, Bennu Yıldırımlar'ın dikkat çeken kızı ve onun çarpıcı benzerliği...