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Resmen annesinin kopyası! "Saçları tıpatıp aynı" Yaprak Dökümü'nün yıldızı Bennu Yıldırımlar’ın 25'lik kızı bakın kim çıktı!

"Yaprak Dökümü" dizisinin ünlü oyuncusu Bennu Yıldırımlar'ın 25 yaşındaki kızı, güzelliği ve annesine olan benzerliğiyle herkesi şaşırtıyor. Görenler, genç kadının adeta Bennu Yıldırımlar'ın gençlik yıllarının bir kopyası olduğunu söylemeden geçemiyor. İşte, Bennu Yıldırımlar'ın dikkat çeken kızı ve onun çarpıcı benzerliği...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 09:38 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 09:35
Resmen annesinin kopyası! Saçları tıpatıp aynı Yaprak Dökümü’nün yıldızı Bennu Yıldırımlar’ın 25’lik kızı bakın kim çıktı! 1

Bennu Yıldırımlar'ın 25 yaşındaki kızı, güzelliği ve annesine olan benzerliği ile görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun kızı, adeta annesinin gençlik yıllarının bir kopyası gibi görünüyor. İşte Bennu Yıldırımlar'ın kızı...

Resmen annesinin kopyası! Saçları tıpatıp aynı Yaprak Dökümü’nün yıldızı Bennu Yıldırımlar’ın 25’lik kızı bakın kim çıktı! 2

Hiç şüphesiz Yaprak Dökümü dizisinde Fikret karakteriyle kariyerinin altın çağını yaşadı Bennu Yıldırımlar.

Resmen annesinin kopyası! Saçları tıpatıp aynı Yaprak Dökümü’nün yıldızı Bennu Yıldırımlar’ın 25’lik kızı bakın kim çıktı! 3

Başarılı kariyerinde özel hayatıyla da merak konusu olan Bennu Yıldırımlar'ın kızını görenler dönüp bir daha baktı.

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