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Yarışmacı 'forvet'i bilemedi joker kullandı! Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'ndan futbol dersi! İzleyiciler ekran başında çıldırdı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında bugün dikkat çeken performanslar sergilendi. ODTÜ öğrencisi Yağmur Elieğri, "Futbolda 'ileri uç oyuncusu' hangisidir?" sorusu karşısında seyirci joker hakkını kullanarak ilginç bir an yaşandı. Seyirci yardımıyla doğru cevabı bulan Elieğri'ye, Kenan İmirzalıoğlu tarafından esprili bir futbol dersi verildi. İşte "Kim Milyoner Olmak İster?"de bugün yaşanan olaylar...

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 09:36 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 09:34
Yarışmacı ’forvet’i bilemedi joker kullandı! Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’ndan futbol dersi! İzleyiciler ekran başında çıldırdı 1

ATV'nin beğeniyle izlenilen programlarından Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'de bugün başarılı performanslar yer aldı.

Yarışmacı ’forvet’i bilemedi joker kullandı! Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’ndan futbol dersi! İzleyiciler ekran başında çıldırdı 2

Bugün yarışmaya ODTÜ öğrencisi Yağmur Elieğri damga vurdu.

Yarışmacı ’forvet’i bilemedi joker kullandı! Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’ndan futbol dersi! İzleyiciler ekran başında çıldırdı 3

Yarışmacı karşısına çıkan "Futbolda "ileri uç oyuncusu" olan hangisidir?" sorusunu görünce panik yaşadı.

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