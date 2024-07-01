Yarışmacı 'forvet'i bilemedi joker kullandı! Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'ndan futbol dersi! İzleyiciler ekran başında çıldırdı

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ATV'nin beğeniyle izlenilen programlarından Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'de bugün başarılı performanslar yer aldı.