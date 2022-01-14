İmaj yenileyen Pelin Karahan’ı gören dönüp bir daha baktı! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü yorumların ardı arkası kesilmedi
İmaj yenileyen Pelin Karahan'ı gören dönüp bir daha baktı! Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pelin Karahan, son günlerde verdiği kilolarla uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti. Ünlü oyuncu, bu kez yeni imajıyla adından söz ettirdi. İmaj tazeleyen Karahan, son halini Instagram hesabında yayınladı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken oyuncunun son hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Pelin Karahan'ın son hali...
14.01.2022 22:19
- Son Güncelleme: 14.01.2022 22:19
Ketojenik beslenme ve kick boks yapan ünlü oyuncu Pelin Karahan, 48 kiloya kadar düşmüş ve fit haliyle uzun süre gündem olmuştu.