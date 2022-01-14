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Haberler Magazin İmaj yenileyen Pelin Karahan’ı gören dönüp bir daha baktı! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü yorumların ardı arkası kesilmedi

İmaj yenileyen Pelin Karahan’ı gören dönüp bir daha baktı! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü yorumların ardı arkası kesilmedi

İmaj yenileyen Pelin Karahan'ı gören dönüp bir daha baktı! Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pelin Karahan, son günlerde verdiği kilolarla uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti. Ünlü oyuncu, bu kez yeni imajıyla adından söz ettirdi. İmaj tazeleyen Karahan, son halini Instagram hesabında yayınladı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken oyuncunun son hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Pelin Karahan'ın son hali...

14.01.2022 22:19 - Son Güncelleme: 14.01.2022 22:19
İmaj yenileyen Pelin Karahan’ı gören dönüp bir daha baktı! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü yorumların ardı arkası kesilmedi

Ketojenik beslenme ve kick boks yapan ünlü oyuncu Pelin Karahan, 48 kiloya kadar düşmüş ve fit haliyle uzun süre gündem olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İmaj yenileyen Pelin Karahan’ı gören dönüp bir daha baktı! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü yorumların ardı arkası kesilmedi

İMAJ DEĞİŞTİRDİ!
Ünlü oyuncu şimdi ise yeni imajıyla adından söz ettirdi. Saç rengini değiştiren Karahan, son halini sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

İmaj yenileyen Pelin Karahan’ı gören dönüp bir daha baktı! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü yorumların ardı arkası kesilmedi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum alarak gündem oldu.

İmaj yenileyen Pelin Karahan’ı gören dönüp bir daha baktı! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü yorumların ardı arkası kesilmedi

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Karahan'ın son hali sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı koyu rengin oyuncuya daha çok yakıştığını belirtirken bir kısmı Karahan'ın yeni imajına tam not verdi.

İmaj yenileyen Pelin Karahan’ı gören dönüp bir daha baktı! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü yorumların ardı arkası kesilmedi

İşte başta Pelin Karahan'ın son hali olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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