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İmaj kadın Bergüzar Korel kestirdiği saçlarıyla yeni yılın ilk pozunu paylaştı "Yeni yılın ilk iş günü" Halit Ergenç'in eşi...

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Bergüzar Korel... Bir dijital platform için imaj değişikliğine gidip sapsarı saçlarıyla karşımıza çıkan, 8 ayda 20 kilo veren Korel'in bir meme küçültme operasyonu geçirdiği ortaya çıkmıştı. Son haliyle Sinem Kobal'a çok benzetilen Korel yine bir değişime imza atarak imaj yenilemişti. Korel'den, kısacık saçlarıyla yeni yılın ilk pozu geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 13:45 Güncelleme 03 Ocak 2024, 13:47
İmaj kadın Bergüzar Korel kestirdiği saçlarıyla yeni yılın ilk pozunu paylaştı Yeni yılın ilk iş günü Halit Ergenç’in eşi... 1

Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

İmaj kadın Bergüzar Korel kestirdiği saçlarıyla yeni yılın ilk pozunu paylaştı Yeni yılın ilk iş günü Halit Ergenç’in eşi... 2

Kariyeri ve güzelliği ile göz dolduran Korel, sık sık imaj tazeliyor.

İmaj kadın Bergüzar Korel kestirdiği saçlarıyla yeni yılın ilk pozunu paylaştı Yeni yılın ilk iş günü Halit Ergenç’in eşi... 3

Yıllar önce İngiltere'ye yerleşen Bergüzar Korel, iş için türkiye'ye sık sık gelmeye başladı. Diğer iki hamileliğinde de olduğu gibi kızı Leyla doğduktan sonra da hızla kilo veren Korel, eski haline geri döndü.

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