İmaj kadın Bergüzar Korel kestirdiği saçlarıyla yeni yılın ilk pozunu paylaştı "Yeni yılın ilk iş günü" Halit Ergenç'in eşi...

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Bergüzar Korel... Bir dijital platform için imaj değişikliğine gidip sapsarı saçlarıyla karşımıza çıkan, 8 ayda 20 kilo veren Korel'in bir meme küçültme operasyonu geçirdiği ortaya çıkmıştı. Son haliyle Sinem Kobal'a çok benzetilen Korel yine bir değişime imza atarak imaj yenilemişti. Korel'den, kısacık saçlarıyla yeni yılın ilk pozu geldi.