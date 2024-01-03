13 yıl İbrahim Kutluay’la evli kalmıştı! Demet Şener yeni aşkını annesi ve çocuklarıyla tanıştırdı! Birlikte ilk fotoğraf geldi

2005-2018 yılları arasında evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan Ömer ve İrem adından iki evladı olan Demet Şener, bir süre önce Tolga Arman'la aşk yaşamaya başlamıştı. Arman ile mutlu ilişkisine hız kesmeden devam eden ünlü isim, sosyal medya hesabında da sevgilisiyle romantik pozlarına sık sık yer vermişti. Şener, sevgilisiyle yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Ancak bu kez paylaşımda Demet Şener'in annesi ve çocukları da yer aldı. İşte Demet Şener'in o paylaşımı...