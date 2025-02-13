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İlyas Yalçıntaş’a 3 bin 750 lira adli para cezası! Yabancı uyruklu bir kadına...

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'a yabancı uyruklu bir kadına mesajlaşma uygulaması üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Yalçıntaş'ın hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. Şarkıcı, 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırıldı. İşte detaylar...

İHA takvim.com.tr İHA
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 13:00 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 13:27
İlyas Yalçıntaş’a 3 bin 750 lira adli para cezası! Yabancı uyruklu bir kadına...

İstanbul'da Ocak 2024'de şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın, İran uyruklu Mahsa H.'ye mesajlaşma uygulaması üzerinden hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

İlyas Yalçıntaş’a 3 bin 750 lira adli para cezası! Yabancı uyruklu bir kadına...

Müşteki avukatı Ali Kemal Atçeken esasa ilişkin ifadesinde, "Sanık İlyas Yalçıntaş'ın tanınmış bir kişi olması nedeniyle topluma örnek olması gerekir. Bu olay sadece hakaret dosyası değildir, kadına karşı şiddetin toplumda geldiği noktayı göstermektedir. Cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan 3 bin 750 lira adli para cezası

İlyas Yalçıntaş’a 3 bin 750 lira adli para cezası! Yabancı uyruklu bir kadına...

Sanık Yalçıntaş'ın avukatı Talha Duman ise "Asıl müvekkilimin mağdur olduğu olaylar nedeniyle gerekli suç duyurularımızı yapmıştık. Müvekkil ağır tahrik altında kalmıştır, manevi buhran sonucunda başka bir çaresi kalmadan söz konusu mesajları atmıştır. Beraatını talep ederiz" ifadelerini kullandı.

İlyas Yalçıntaş’a 3 bin 750 lira adli para cezası! Yabancı uyruklu bir kadına...

Kararını açıklayan mahkeme, sanık İlyas Yalçıntaş'ı 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.