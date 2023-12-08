İlyas Yalçıntaş "Ramsay Hunt" sendromuna yakalandı! Böyle duyurdu: Yüzümün sağ tarafında uyuşukluk ve şişkinlik...

2014 yılında katıldığı X Factor yarışmasıyla adını duyuran ve 'İncir' şarkısıyla adını duyuran İlyas Yalçıntaş, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla hayranlarını korkuttu. Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurduğunu dile getiren Yalçıntaş, 'Ramsay Hunt' sendromuna yakalandığını duyurdu. İşte detaylar...