İlyas Yalçıntaş "Ramsay Hunt" sendromuna yakalandı! Böyle duyurdu: Yüzümün sağ tarafında uyuşukluk ve şişkinlik...

2014 yılında katıldığı X Factor yarışmasıyla adını duyuran ve 'İncir' şarkısıyla adını duyuran İlyas Yalçıntaş, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla hayranlarını korkuttu. Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurduğunu dile getiren Yalçıntaş, 'Ramsay Hunt' sendromuna yakalandığını duyurdu. İşte detaylar...
İlyas Yalçıntaş, 2014 yılında X Factor Türkiye yarışması ile adını ülke çapında duyurdu ve 'İncir' şarkısıyla hafızalara kazındı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Yalçıntaş, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla hayranlarını korkuttu.
Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurduğunu dile getiren Yalçıntaş, 'Ramsay Hunt' sendromuna yakalandığını duyurdu.