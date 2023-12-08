Kaş yapayım derken 'göz' çıkardı! Songül Karlı son haliyle görenleri şaşkına çevirdi "Bir gözün başka bir gözün başka yere bakıyor"

Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı hakkında en çok konuşulan konulardan biri değişimiydi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Songül Karlı geçtiğimiz günlerde yine bıçak altına yatmış ve son haliyle şaşkına çevirmişti. Karlı son paylaşımlarıyla sosyal medyanın diline düştü. Ünlü türkücünün yüzündeki deformasyon gözlerden kaçmadı.