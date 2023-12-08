Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’ın sır gibi sakladığı ablasına bakın! Oğulcan Engin’in müstakbel baldızını görenin nutku tutuldu

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Gülayşe karakterini canlandıran İlayda Alişan, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu, bu kez sır gibi sakladığı ablasıyla adından söz ettirdi. Abla-kardeşin benzerliği dikkat çekerken "Çok güzeller", "Güzellik genetik" gibi yorumlar yapıldı. İşte İlayda Alişan'ın güzeller güzeli ablası...
Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Ateş Kuşları dizisinde Gülayşe karakterini canlandıran İlayda Alişan, başarılı performansı ve güzelliğiyle büyük beğeni topladı.
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Alişan, şimdi ise ablasıyla gündeme geldi. Abla-kardeşin pozları, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.