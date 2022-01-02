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Haberler Magazin Sadakatsiz'in Asya'sına kör kütük aşık olan Aras'ın gerçekte sevgilisi bakın kim! Berkay Ateş sır gibi saklıyordu aşk pozu ortaya çıktı

Sadakatsiz'in Asya'sına kör kütük aşık olan Aras'ın gerçekte sevgilisi bakın kim! Berkay Ateş sır gibi saklıyordu aşk pozu ortaya çıktı

Sadakatsiz'in Asya'sına kör kütük aşık olan Aras'ın gerçek hayattaki sevgilisi bakın kim! Sır gibi saklıyordu aşk pozu ortaya çıktı... 2021 yılının son günlerinde gündem olan oyuncu Berkay Ateş ile Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularından Simge Aköz aşkından yeni kare geldi. Yeni yılı birlikte karşılayan Berkay ile Simge'nin aşk pozu ortaya çıktı.

02.01.2022 12:17 - Son Güncelleme: 02.01.2022 12:17
Sadakatsiz’in Asya’sına kör kütük aşık olan Aras’ın gerçekte sevgilisi bakın kim! Berkay Ateş sır gibi saklıyordu aşk pozu ortaya çıktı

Sadakatsiz'in Asya'sına kör kütük aşık olan Aras'ın gerçekte sevgilisi bakın kim! Berkay Ateş sır gibi saklıyordu, aşk pozu ortaya çıktı. 'Sadakatsiz' dizisinde 'Aras karakterine hayat veren Berkay Ateş aradığı aşkı milli voleybolcumuz Simge Aköz'de buldu.

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Sadakatsiz’in Asya’sına kör kütük aşık olan Aras’ın gerçekte sevgilisi bakın kim! Berkay Ateş sır gibi saklıyordu aşk pozu ortaya çıktı

Simge Aköz ve Berkay Ateş yeni yılda da birlikteydi. Arkadaşlarıyla yılbaşı kutlamasında olan taze aşıkların aşk pozları sosyal medyada ortaya çıktı.

Sadakatsiz’in Asya’sına kör kütük aşık olan Aras’ın gerçekte sevgilisi bakın kim! Berkay Ateş sır gibi saklıyordu aşk pozu ortaya çıktı

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2021 yılının son günlerinde aşk haberleriyle gündeme gelen ikili birlikte arkadaş ortamında görüntülenmiş ancak aşk iddialarına dair yorum yapmamıştı.

Sadakatsiz’in Asya’sına kör kütük aşık olan Aras’ın gerçekte sevgilisi bakın kim! Berkay Ateş sır gibi saklıyordu aşk pozu ortaya çıktı

Berkay Ateş ve Simge Aköz çifti, geçtiğimiz hafta Arnavutköy'de bulunan bir mekana girerken görüntülendi.

Sadakatsiz’in Asya’sına kör kütük aşık olan Aras’ın gerçekte sevgilisi bakın kim! Berkay Ateş sır gibi saklıyordu aşk pozu ortaya çıktı

Karşılarında basın mensuplarını görünce bir anda ayrılan ikili, mekana ayrı ayrı girdi. Berkay Ateş, muhabirlerin "Hayırlı olsun efendim yeni ilişkiniz, neler söylemek istersiniz?" sorularına aldırış etmeden hızlıca mekana girmeyi tercih etti.

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