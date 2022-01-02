Sadakatsiz'in Asya'sına kör kütük aşık olan Aras'ın gerçekte sevgilisi bakın kim! Berkay Ateş sır gibi saklıyordu aşk pozu ortaya çıktı
Sadakatsiz'in Asya'sına kör kütük aşık olan Aras'ın gerçek hayattaki sevgilisi bakın kim! Sır gibi saklıyordu aşk pozu ortaya çıktı... 2021 yılının son günlerinde gündem olan oyuncu Berkay Ateş ile Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularından Simge Aköz aşkından yeni kare geldi. Yeni yılı birlikte karşılayan Berkay ile Simge'nin aşk pozu ortaya çıktı.
02.01.2022 12:17
- Son Güncelleme: 02.01.2022 12:17
Sadakatsiz'in Asya'sına kör kütük aşık olan Aras'ın gerçekte sevgilisi bakın kim! Berkay Ateş sır gibi saklıyordu, aşk pozu ortaya çıktı. 'Sadakatsiz' dizisinde 'Aras karakterine hayat veren Berkay Ateş aradığı aşkı milli voleybolcumuz Simge Aköz'de buldu.