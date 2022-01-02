Sadakatsiz'in Asya'sına kör kütük aşık olan Aras'ın gerçekte sevgilisi bakın kim! Berkay Ateş sır gibi saklıyordu, aşk pozu ortaya çıktı. 'Sadakatsiz' dizisinde 'Aras karakterine hayat veren Berkay Ateş aradığı aşkı milli voleybolcumuz Simge Aköz'de buldu.